Доступным автомобилям быть: GM инвестирует в разработку бензиновых моделей

В GM решительно настроены инвестировать в разработку новых бензиновых моделей. Традиционно бензиновые (и в целом авто с ДВС) машины намного доступнее электрокаров, которые так и не смогли отстоять свое право на рыночное доминирование.

Видео дня

Спрос на электромобили замедлился. Индустрия быстро на это отреагировала. Многие признали, что поторопились понадеяться на коммерческий успех EV. По информации Carscoops, американский концерн General Motors пошел еще дальше.

На фоне замедления разработки электрических автомобилей и уменьшения инвестиций в этот сектор, пока не все производители объявили об уверенном возвращении развития моделей с ДВС. А в GM объявили, что будут активно инвестировать в развитие двигателей внутреннего сгорания.

При этом в компании отмечают, что это необходимо даже с учетом перехода к электрическим транспортным средствам. В концерне называют свою гибкость сильным качеством.

Из-за замедления спроса на электромобили в General Motors отложили рыночный запуск нескольких моделей – Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV. Теперь же стало известно, что внимание сосредоточат на автомобилях с ДВС.

Ранее OBOZ.UA сообщал подробности про новый мощный электромобиль VW.