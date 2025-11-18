Долгожданный недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 года показали на новых фото

Новая Toyota RAV4 2026 модельного года – долгожданное пополнение сегмента недорогих кроссоверов. Автомобиль после официальной премьеры показали на новых фото. Скоро машина отправится в продажу.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, появилось уже несколько цен Toyota RAV4 2026. Например, в Австралии прайс стартует с 45 990 местных долларов (около 30 000 долларов США). То есть машина осталась недорогой.

Ранее также сообщалось, что новая Toyota RAV4 в Европе оказалась намного дороже предшественника – цена от 45 000 евро.

На глобальном рынке теперь все модификации RAV4 являются гибридными кроссоверами. Базовый европейский вариант с передним приводом предлагает 183 л.с.

Такой автомобиль будут продавать в Европе и Японии, а в США этот вариант не появится. Также гибриды Toyota RAV4 предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. В наиболее энергоэффективной конфигурации машина предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге).

Стоимость Toyota RAV4 6 поколения для США пока не объявлена. Ожидается, что ценник приблизится к $35 000.

OBOZ.UA уже показывал новый экономичный кроссовер Nissan.