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13 ноября • обновлено в 13:40
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Соперник Renault Duster: появились первые фото Volkswagen T-Sport

1.2т
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Volkswagen T-Sport 2020 – новый кроссовер, который составит конкуренцию Renault Duster и его более стильной купеобразной версии – Renault Arkana.

Как сообщает AutosSegredos, перспективную модель подловили в Бразилии. Автомобиль в первую очередь разрабатывали для рынка Южной Америки. Теперь стало известно, что бюджетный кроссовер Volkswagen появится и в Европе.

VW T-Sport впервые увидели на дорогах общего пользования

VW T-Sport впервые увидели на дорогах общего пользования

autossegredos.com.br

Вероятно, это связано с появлением "Рено Аркана" – купе-кроссовера на базе "Рено Дастер". Немецкий автопроизводитель спешит подготовить соперника новому автомобилю.

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Название модели пока не подтверждено официально, однако ранее VW зарегистрировал имя T-Sport. Учитывая, что все кроссоверы бренда начинаются на "Т", ближайший новый SUV компании, скорее всего, получит именно такое название.

Даже на размытом фото заметен динамичный силуэт Volkswagen T-Sport

Даже на размытом фото заметен динамичный силуэт Volkswagen T-Sport

autossegredos.com.br

Судя по фото, новый кроссовер "Фольксваген" получил динамичный силуэт. Также на изображениях заметны рейлинги на крыше и небольшой спойлер на дверце багажника – впрочем, ничего необычного.

Первый официальный эскиз VW T-Sport 2020

Первый официальный эскиз VW T-Sport 2020

vw.com

Рассмотреть дизайн в подробностях пока сложно из-за плотного камуфляжа на кузове. Но ранее в компании опубликовали набросок таинственного купеобразного кроссовера, который займет бюджетный сегмент. Наверняка эскиз демонстрирует VW T-Sport.

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Судя по нему, новая модель получит рельефные пороги и продолговатые фары. Автомобиль построен на платформе Volkswagen Polo. Покупатели смогут выбрать между бензиновыми двигателями объемом 1 л (75 и 116 л.с.) и 1,6 л (110 л.с.).

Платформа и агрегаты VW Polo послужили основой для Volkswagen T-Sport

Платформа и агрегаты VW Polo послужили основой для Volkswagen T-Sport

vw.com

Для европейского рынка производство "Фольксваген Т-Спорт" наладят в Испании. Это говорит о том, что у него может появиться родственник от SEAT.

Кроссовер Renault Arkana, построенный на базе Duster, – очевидный соперник VW T-Sport

Кроссовер Renault Arkana, построенный на базе Duster, – очевидный соперник VW T-Sport

group.renault.com

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