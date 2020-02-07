Самый дешевый Renault: новый Sandero готовится к дебюту

Третье поколение самой доступной модели Renault – наиболее ожидаемая премьера Парижского автосалона.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания Renault активно готовится к дебюту хэтчбека Renault Sandero. Модель появилась в линейке бренда в 2012 году, а в 2016-м пережила серьезную модернизацию. Второе поколение ожидается на подиуме предстоящего осенью "домашнего" автосалона в Париже.

Renault Sandero 2021 carscoops.com

Автомобиль ранее уже был замечен на тестах, а теперь его обнаружили в условиях зимних испытаний. Новинка будет отличаться оформлением облицовки радиатора, бамперами, LED-светотехникой, а также дверными ручками. В салоне появятся новые материалы отделки, сенсорный дисплей мультимедийной системы а также рад других элементов, которые уже используются на Renault Duster.

Новости В Renault начали дорожные тесты Sandero нового поколения

Renault Sandero 2021 carscoops.com

Новый Sandero будет построен на упрощенной версии платформы CMF-B, которую уже используют на Renault Clio, Captur и Nissan Juke. Это позволит добавить в гамму моторов гибридный 140-сильный силовой агрегат E-Tech с мотором объемом 1,6 литра.

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Renault Sandero дебютировал в 2012 года, а в 2018 пережил серьезное обновление renault.com

Также ожидается, что Sandero 2021 будет предлагаться с 75-сильным 1-литровым атмосферным 3-цилиндровым двигателем SCe, 100-сильным 1-литровым турбомотором TCe, а также 85-сильным 1,5-литровым турбодизелем Blue dCi. Позже для Sandero будет предложена гибридная силовая установка со вспомогательным мотором-генератором (mild hybrid).

Renault Sandero 2021 carscoops.com

Renault Sandero 2021 carscoops.com

Renault Sandero после рестайлинга 2018 года renault.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, китайский электрический кроссовер Renault может получить европейскую прописку.

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