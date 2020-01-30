Разница до €14 000: какие авто в Украине стоят меньше, чем в ЕС

Издание TopGir сравнило цены на некоторые новые автомобили в Украине и Европе. Результаты оказались, мягко говоря, неожиданными.

Выяснилось, что ряд автомобилей в ЕС стоит значительно дороже, чем на украинском рынке. И это при том, что в наших краях широко бытует мнение о том, что в Старом Свете цены на новые авто значительно меньше украинских.

bmwblog.com

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В некоторых случаях разница достигает 14 000 евро, и даже более. Например, если в Германии новый кроссовер Audi Q7 3,0 TDI стоит 69 900 евро, то в Украине – "лишь" 55 730 евро (разница – 14 170 евро).

Причём касается это не только дорогих машин, но и представителей масс-маркета. Судите сами: в Германии Kia Sportage оценивается в 22 490 евро, а Toyota RAV4 – 30 690 евро, тогда как в Украине эти авто стоят 16 800 евро и 23 657 евро соответственно. Важно заметить, что речь идёт о машинах одного года выпуска, в одной комплектации и с одинаковыми двигателями.

Вот как выглядит пример разницы цен на популярные новые авто:

Скриншот сайта

А так на модели премиальной ниши:

Скриншот сайта

Можно было предположить, что такая разница цен существует из-за того, что в Европе выше пошлины на импорт. Но как тогда объяснить меньшие цены на автомобили немецкого производства (те же Audi)?..

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