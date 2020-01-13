Новые маршрутки и такси: Hyundai показал транспорт будущего

В рамках выставки потребительской электроники CES 2020 компания Hyundai Motor представила инновационное видение городской мобильности.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В Лас-Вегасе корейский производитель презентовал свою концепцию транспортной инфраструктуры будущего, которая объединяет "маршрутку" с вертикальным взлетом, такси на автопилоте и автостанцию-аэродром. В проекте Hyundai приняли участие ведущие эксперты в области психологии, архитектуры, городского проектирования и транспорта.

Hyundai презентовал транспортную концепцию будущего hyundainews.com

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Летающая "маршрутка" Hyundai S-A1

Летательный аппарат Hyundai S-A1 на электротяге разработан совместно с компанией Uber. Он рассчитан на пять человек, включая пилота. Безопасность полетов обеспечивают несколько винтов, способных менять угол наклона при взлете и посадке. Также предусмотрена система аварийного развертывания парашюта.

Hyundai S-A1 работает на электротяге и вмещает 5 человек, включая пилота hyundainews.com

Такси с автоплилотом

Второе решение Hyundai – электрический многоцелевой наземный транспорт PBV. При разработке концепта дизайнеры компании вдохновлялись культовой канатной дорогой в Сан-Франциско. Уникальность концепта PBV в том, что он может функционировать как мобильный ресторан, гостиница, медпункт, а также в качестве городского общественного и грузового транспорта.

Электрический транспортный модуль PBV снабжен автопилотом и может использоваться как пассажирский или грузовой автомобиль hyundainews.com

Благодаря модульной конструкции PBV легко трансформируется в пассажирский или грузовой вариант, а интерьер концепта можно персонализировать под индивидуальные потребности. Оснащенный искусственным интеллектом, PBV может планировать маршрут, заряжаться на ходу от мобильного зарядного устройства или от солнечной батареи, расположенной на крыше. Концепт также оборудован инновационной системой очистки воздуха в салоне, интерактивным экраном, на который в режиме онлайн выводятся данные о погоде, новости и другая полезная информация.

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Транспортная станция Hub

Третьим мобильным решением, представленным Hyundai на CES 2020, стала многофункциональная транспортная станция Hub. Она имеет взлетно-посадочную площадку на крыше для Hyundai S-A1 и док-станции для PBV. Его также можно использовать в различных вариантах, например, для проведения конференций или культурных мероприятий.

В будущем Hyundai планирует сделать интеллектуальную мобильность более доступной, разместив подобные хабы в городах будущего и создав новую экосистему мобильности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai презентовала футуристический грузовик на водороде.

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