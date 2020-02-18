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18 февраля • обновлено в 10:31
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Не хватает роскоши: американцев уже не устраивает Lexus LX

1.7т
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Американские дилеры Lexus обратились к производителю с просьбой выпустить новый, более роскошный LX. Цель – получить возможность конкурировать с новинкой от Cadillac.

Как выяснил OBOZREVATEL, недавно в США дебютировал новый Cadillac Escalade пятого поколения. И местных дилеров Lexus эта новость серьёзно обеспокоила: чтобы побороться за кошельки любителей больших и роскошных внедорожников, они попросили Lexus сделать новый LX. Все дело в том, что нынешний LX 570 выпускается ещё с 2007 года и, несмотря на несколько обновлений, технически он уже устарел. На продажах это уже начало сказаться: спрос на японский SUV в Америке заметно просел за последнее время.

Lexus LX 570

Lexus LX 570

lexus.com

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Насколько быстро в Lexus прислушаются к американским представительствам сказать сложно, однако их просьба однозначно будет удовлетворена. В недавней беседе с Automotive News глава наблюдательного совета дилеров марки сообщил, что до 2025 года потенциальные покупатели Lexus могут рассчитывать на новые внедорожники (в ближайшие 5 лет будет произведено как минимум 2-3 глубокие модернизации), включая крупную модель с 7- или 8-местным салоном.

Lexus LX 570

Lexus LX 570

lexus.com

Cadillac Escalade 2021

Cadillac Escalade 2021

cadillac.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Lexus представил свой люксовый фургон, цена которого оказалась больше стоимости Porsche 911.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто Lexus
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