Не хватает роскоши: американцев уже не устраивает Lexus LX

Американские дилеры Lexus обратились к производителю с просьбой выпустить новый, более роскошный LX. Цель – получить возможность конкурировать с новинкой от Cadillac.

Как выяснил OBOZREVATEL, недавно в США дебютировал новый Cadillac Escalade пятого поколения. И местных дилеров Lexus эта новость серьёзно обеспокоила: чтобы побороться за кошельки любителей больших и роскошных внедорожников, они попросили Lexus сделать новый LX. Все дело в том, что нынешний LX 570 выпускается ещё с 2007 года и, несмотря на несколько обновлений, технически он уже устарел. На продажах это уже начало сказаться: спрос на японский SUV в Америке заметно просел за последнее время.

Lexus LX 570 lexus.com

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Насколько быстро в Lexus прислушаются к американским представительствам сказать сложно, однако их просьба однозначно будет удовлетворена. В недавней беседе с Automotive News глава наблюдательного совета дилеров марки сообщил, что до 2025 года потенциальные покупатели Lexus могут рассчитывать на новые внедорожники (в ближайшие 5 лет будет произведено как минимум 2-3 глубокие модернизации), включая крупную модель с 7- или 8-местным салоном.

Lexus LX 570 lexus.com

Cadillac Escalade 2021 cadillac.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Lexus представил свой люксовый фургон, цена которого оказалась больше стоимости Porsche 911.

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