МоваЯзык

Топ-темы:

Найти и обезвредить: разбираемся с оплатой штрафов за ПДД

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
891
Найти и обезвредить: разбираемся с оплатой штрафов за ПДД

Оплачиваем штрафы за ПДД: быстро и просто. Фото: racfoundation.org.

Напомним, что с 1 июня 2020 года в Украине заработала система автофиксации нарушений ПДД.

В результате ее деятельности только за первый месяц было оформлено около 400 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет, а также движение по полосе общественного транспорта.

ЧИТАЙТЕ: В Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД: адреса, карта, все детали

Как проверить, не попались ли вы под неусыпное око камер. Сделать это можно несколькими способами:

"Электронный кабинет водителя". Фото:

"Электронный кабинет водителя". Фото: obozrevatel.com

В "Электронном кабинете водителя" есть подробная инструкция, как им пользоваться. Фото:

В "Электронном кабинете водителя" есть подробная инструкция, как им пользоваться. Фото: obozrevatel.com

Сервис проверки админправонарушений. Фото:

Сервис проверки админправонарушений. Фото: obozrevatel.com

Установив приложение Штрафы ПДД

Приложение позволяет только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложении есть информация о размещение на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Приложение "Штрафы ПДД". Фото:

Приложение "Штрафы ПДД". Фото: obozrevatel.com

Установив приложение Штрафы UA

Приложение "Штрафы UA". Фото:

Приложение "Штрафы UA". Фото: obozrevatel.com

Через официальный Telegram-бот МВД

Официальный Telegram-бот МВД. Фото:

Официальный Telegram-бот МВД. Фото: obozrevatel.com

Напомним, что за превышение скорости в Украине предусмотрены штрафы в размере от 255 до 680 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

  • Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

  • Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

  • Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

УкраинаАвтоновости УкраиныПДДштрафыавтоновости
Поделиться в Facebook
  2. Авто
  3. Новости