Найти и обезвредить: разбираемся с оплатой штрафов за ПДД

Оплачиваем штрафы за ПДД: быстро и просто. Фото: racfoundation.org.

Напомним, что с 1 июня 2020 года в Украине заработала система автофиксации нарушений ПДД.

В результате ее деятельности только за первый месяц было оформлено около 400 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет, а также движение по полосе общественного транспорта.

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Как проверить, не попались ли вы под неусыпное око камер. Сделать это можно несколькими способами:

С помощью Электронного кабинета водителя

"Электронный кабинет водителя". Фото: obozrevatel.com

В "Электронном кабинете водителя" есть подробная инструкция, как им пользоваться. Фото: obozrevatel.com

С помощью Сервиса проверки админправонарушений

Сервис проверки админправонарушений. Фото: obozrevatel.com

Установив приложение Штрафы ПДД

Приложение позволяет только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложении есть информация о размещение на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Приложение "Штрафы ПДД". Фото: obozrevatel.com

Установив приложение Штрафы UA

Приложение "Штрафы UA". Фото: obozrevatel.com

Через официальный Telegram-бот МВД

Официальный Telegram-бот МВД. Фото: obozrevatel.com

Напомним, что за превышение скорости в Украине предусмотрены штрафы в размере от 255 до 680 грн.

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