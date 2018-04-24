Maybach для Китая: Mercedes-Benz удивил концептом кроссовера

Компания Mercedes-Benz представила в Китае прототип электрокроссовера своего премиум-бренда Maybach.

Концепция Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury вряд ли попадет в серийное производство, отметил Forbes.

Autocar

Однако подобные шаги немецкого автопроизводителя отражают общую тенденцию на рынке. Которая началась в 2016 году с выпуска внедорожника Bentley Bentayga и продолжится с появлением Rolls-Royce Cullinan позже в этом году.

Полностью электрический Maybach получит 750 лошадиных сил. От одной зарядки он сможет проехать свыше 320 км и развивать максимальную скорость около 250 км/ч.

Autocar

Автомобиль будет оборудован системой скоростной зарядки. За пять минут его можно будет зарядить для того, чтобы проехать до 100 км.

Как сообщал "Обозреватель", Mitsubishi представила в Киеве новый кроссовер с оригинальным дизайном.