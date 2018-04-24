Maybach для Китая: Mercedes-Benz удивил концептом кроссовера

Компания Mercedes-Benz представила в Китае прототип электрокроссовера своего премиум-бренда Maybach.
Концепция Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury вряд ли попадет в серийное производство, отметил Forbes.
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Однако подобные шаги немецкого автопроизводителя отражают общую тенденцию на рынке. Которая началась в 2016 году с выпуска внедорожника Bentley Bentayga и продолжится с появлением Rolls-Royce Cullinan позже в этом году.
Полностью электрический Maybach получит 750 лошадиных сил. От одной зарядки он сможет проехать свыше 320 км и развивать максимальную скорость около 250 км/ч.
Autocar
Автомобиль будет оборудован системой скоростной зарядки. За пять минут его можно будет зарядить для того, чтобы проехать до 100 км.
Как сообщал "Обозреватель", Mitsubishi представила в Киеве новый кроссовер с оригинальным дизайном.
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