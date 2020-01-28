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28 января • обновлено в 10:59
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Купеобразный кроссовер Mercedes-AMG GLE 2021 готовится к премьере

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Обновленный купеобразный кроссовер Mercedes-AMG GLE Coupe совсем скоро представят официально.

Об этом сообщает портал Motor1. В ноябре прошлого года Mercedes-AMG презентовал кроссовер GLE 63 / GLE 63 S на автошоу в Лос-Анджелесе. Не удивительно, что вслед за базовой моделью компания готовит премьеру купеобразной версии.

Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

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Обновенный кроссовер пропал в объективы фотошпионов на дорогах Германии практически без защитного камуфляжа. Поэтому можно ожидать, что дебют новинки состоится на предстоящем в марте автошоу в Женеве.

Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

Как и обычный GLE, купеобразный кроссовер получит в свое распоряжение 4-литровый V8 с двумя турбинами и вспомогательный электромотор-генератор, для снижения расхода топлива. Базовая версия AMG 63 будет иметь в своем арсенале 563 л.с. мощности и 750 Нм крутящего момента.

Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

Более спортивный вариант AMG 63 S получит форсированный мотор на 603 л.с. и 850 Нм. В обоих случаях система EQ Boost сможет кратковременно добавить к этому набору еще 21 "лошадку" и 250 Нм.

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Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

Так как купеобразная версия практически ни в чем не уступает своему собрату, то можно предположить, что разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 4 секунды в обычной версии и 3,8 секунды – у версии с буквой S в индексе. Что касается скорости, то традиционно она ограничена электронным "ошейником" на оценке 250 км/ч, но опционный пакет AMG Driver’s Package позволит поднять "максималку" до 280 км/ч.

Mercedes-AMG GLE Coupe

Mercedes-AMG GLE Coupe

motor1.com

Пара купеобразных спортивных кроссоверов из Аффальтербаха призвана составить конкуренцию BMW X6M / X6M Competition, Audi RS Q8 и Porsche Cayenne Coupe.

Как писал ранее OBOZREVATEL, автомобили Mercedes-Benz установили мировой высокогорный рекорд.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
BMW Porsche Audi кроссовер внедорожник новости авто
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