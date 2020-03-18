Карлос Товарес: "Люди покупали бы электромобили, если бы это была хорошая сделка…"

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с главой Groupe PSA Карлосом Товаресом.

В ходе общения с руководителем Groupe PSA речь шла о будущем автомобильной промышленности, коронавирусе, положительных результатах Opel, развитии группы PSA, слиянии с FCA, глобальных тенденциях и их влиянии на автомобили.

Карлос Таварес psa.com

Карлос Таварес:

– Европейское жюри AutoBest выбрало Opel Corsa лучшей автомобильной покупкой года, и я хочу поблагодарить вас от имени Opel за эту награду. Многие работали на этот успех, и вскоре последовало еще одно признание PSA. Как вы знаете, другое жюри присудило победу еще одному нашему продукту – Peugeot 208.

Opel Corsa удостоен престижной награды конкурса AutoBest opel.com

Несмотря на кризис с коронавирусом, наши европейские заводы работают на полную мощность. Ведь у нас большое количество заказов, потому что мы производим очень конкурентные продукты, которые появились на рынке в последние месяцы. Это оказывает большое давление на цепочку поставок комплектующих, и мы ищем способ справиться с этим, прежде чем произойдет ее обрыв из-за Китая.

Peugeot 208 стал "Автомобилем года" в Европе peugeot.com

Мы все видим панику из-за коронавируса. Вот пример с Fiat, с которым мы столкнулись в Сербии. Производство было остановлено из-за нехватки деталей и комплектующих из Китая. Считаете ли вы, что сейчас самое подходящее время для европейских производителей подумать об изменении своей системы закупок в будущем?

Карлос Таварес:

– В настоящее время у нас около 3-4% комплектующих поступает из Китая – по сути, очень небольшое количество. Но в то же время мы знаем, что в автомобиле в среднем около 4000 деталей, и если не хватает хотя бы одной, мы не сможем его произвести. Мы осуществляем поставки комплектующих из разных регионов мира и тщательно контролируем цепочку поставок. Я думаю, что это относится ко всем производителям в мире.

Например, как в случае с поставкой батарей для электрокаров мы решили, что нам нужно разработать стратегию сборки аккумуляторов в Европе, чтобы не зависеть от Азии. Но это не имеет ничего общего с коронавирусом.

Можете ли вы поделиться с нами новостями о слиянии между PSA и FCA?

Карлос Таварес:

– В настоящее время мы находимся на первой стадии процесса согласования и подписания документов продолжительностью от 12 до 15 месяцев. У нас много административной работы. Нам нужно подать 24 заявки – мы уже подали 14, мы придерживаемся графика и ожидаем не отстать от него. До сих пор мы не получили ответа от старой администрации, которой подали эти заявки, но мы ожидаем, что он поступит в отведенное время. Я бы сказал, пока все хорошо.

PSA CEO Карлос Таварес (слева) и FCA CEO Майк Менли на церемонии подписания соглашения об объединении psa.com

Есть ли будущее, согласно стратегии PSA, у дизельных двигателей? Другими словами, стоит ли ожидать появления технологии Евро7 на моторах PSA?

Карлос Таварес:

– В настоящее время доля дизельных двигателей в европейских продажах стабилизировалась на уровне чуть более 30%. Вы знаете, что у нас было более 50%, но в последние месяцы оно стабилизировалось – чуть выше 30%. Так что это покупатели дают нам ответ на ваш вопрос.

Удивительно, но у нас сейчас производство дизельных двигателей идет полным ходом. Конечно, мы внесли некоторые изменения – перенесли оборудование с линии бензиновых двигателей на заводы по производству дизелей, и теперь с оставшимися дизельными мощностями мы работаем на полной загрузке. Что удивительно, учитывая, ситуацию несколько месяцев назад.

Будет ли у нас Евро7? Конечно, будет. По крайней мере, для легких коммерческих машин. Нет ясности в отношении легковых автомобилей, так как это зависит от того, как будут прогрессировать законы и правила, и, в итоге, опять же будет зависеть от требований покупателей. Тут полная демократия.

Спрос на электромобили в Европе растет не слишком быстро. Их доля в продажах по-прежнему низкая – около 2%. Считаете ли вы, что это явный сигнал для производителей и политиков, что покупатели не любят электромобили так сильно, и что рынок не готов к электрификации, как все говорят?

Карлос Таварес:

– Во-первых, покупатель хочет видеть более плотную сеть зарядных станций. Он хочет быть спокойным и уверенным, что всегда сможет перезарядить батарею.

Второе – на некоторых рынках продажи падают. Ведь на европейском рынке электромобили покупают люди с экологическим сознанием, а не прагматики. А последние купили бы электромобиль, только если бы это была хорошая сделка. То есть формирование рынка еще не завершено.

Третья часть проблемы, конечно, заключается в том, что мы хотим предложить чистые, безопасные и доступные по цене транспортные средства, и предстоит еще много работы, чтобы сделать электромобили конкурентоспособными обычным авто. К тому же мнения потребителей об электромобилях все еще меняются, а нам в это время необходимо работать над наличием электромобилей в автосалонах.

Электрический Citroen Ami обладает запасом хода 75 км и не требует наличия водительских прав citroen.com

Так что, есть три цели – сеть, запас хода и доступность, над которыми мы должны работать. Но мы готовы уже дать ответ людям, которые ищут городской транспорт. Недавно мы представили Citroen Ami, который является очень доступным городским транспортным средством с нулевым уровнем выбросов, двумя дверями, хорошей эргономикой, отличной обзорностью, очень компактными размерами. А по цене 19,99 евро в месяц он такой же доступный, как мобильный телефон.

Как вы думаете, как случай с коронавирусом повлияет на индустрию автошоу? У нас сейчас цифровые пресс-конференции и презентации, так что автомобильные шоу могут оказаться больше не нужны.

Карлос Таварес:

– Как человеческие существа, мы должны признать, что прямой контакт приносит большее удовлетворение. Наше участие в Женевском автосалоне было отменено в последнюю минуту, тогда как когда многие расходы уже были понесены. И вопрос в том, кто заплатит за потерянные расходы на подготовку? Если у нас не будет справедливого отношения к этой проблеме, то большинство акционеров PSA, безусловно, будут осторожны в будущем и предпочтут избежать ненужной траты значительной части своих денег, если организаторы автошоу не пойдут навстречу.

Осенью прошлого года вы сказали, что 40% стоимости электромобилей составляет закупка автомобильных аккумуляторов в Китае. Какова ситуация сейчас?

Карлос Таварес:

– Мы готовим совместные предприятия по разработке и производству электродвигателей, трансмиссий, редукторов и аккумуляторных модулей при поддержке правительств Германии и Франции. Это позволит обеспечить контроль не только за расходами и качеством комплектующих, но и за поставками, чтобы избежать будущих рисков.

Ранее мы заявляли в AutoBest, что вторая половина 2020 года и 2021 год будут решающими для проникновения электрификации в массы. А как вы оцениваете этот период электрификации?

Карлос Таварес:

– Сейчас не стоит вопрос о гонке между теми, кто имеет электромобили, и теми, кто этого не делает. Теперь соревнование ведется за цену электромобилей. С этого момента и до 2025 года вы либо найдете способ продавать электромобили по доступной цене, либо будете вынуждены работать в убыток. И если вы не конкурентоспособны, весь бизнес компании рухнет. Поэтому сейчас нам нужно сосредоточиться на снижении стоимости электромобилей, чтобы обеспечить будущую прибыльность. Это является довольно сложным и напряженным делом, но моя команда и я очень хотим возглавить эту битву.

Peugeot e208 peugeot.com

Что показывают исследования PSA? Что больше всего заботит среднего европейского покупателя, когда речь заходит об электромобилях?

Карлос Таварес:

– Когда мои друзья спрашивают меня, что купить – бензин, дизель или электромобиль, я отвечаю иронично: "Я не знаю, спросите законодателей". Покупатель хочет стабильности в законах и нормах. Как он решится отдать сегодня деньги за дорогую покупку, если она не будет соответствовать будущим законам и не сможет обеспечить ему свободу передвижения?

Они также должны понимать, что электрификация – это всерьез, а это произойдет, если правительства будут вкладывать средства в инфраструктуру. Будет ли это так и будут ли цены на электроэнергию стабильными? А как будут получать доходы в будущем компании, которые сегодня зарабатывают 440 млрд евро на продажах бензина и дизельного топлива?

С другой стороны, покупатели хотят большего ассортимента, более доступных цен и лучшей производительности. Конечно, это наша работа, но мы не можем сделать это сами, если результат не укладывается в законодательные нормы.

Технически мы хотим дать как можно больше энергии автомобилям следующего поколения. Это требует как внесения изменений в конструкцию, так и в химические процессы в аккумуляторах.

Каким вы считаете достаточный запас хода? Вы только что представили Citroen Ami с автономностью всего 75 км, но у вас уже есть Opel Corsa-е и Peugeot е208 с запасом хода больше 300 км. Есть ли признаки того, что европейский покупатель хочет как можно большей автономности, или он покупает его для определенной цели, а не для того, чтобы ездить из Парижа в Лион один раз в год?

Карлос Таварес:

– Потребности клиентов важны для нас, но это не самое сложное. Ясно, что если вы живете в Париже и ездите на работу и обратно, то вам не требуется более 75 км запаса хода. Поехать в театр, в магазин, к друзьям на другом конце города... Когда же мы говорим о Peugeot e208 и Opel Corsa-e или о гибридных автомобилях С-класса, тут дело обстоит иначе. Это может быть и вторая, и третья машина в семье, или вовсе единственная. Если это вторая, то может предназначаться для передвижения по городу и наезжать около 60 км в будний день. И для такого режима, плюс небольшие выезды по выходным, вполне достаточно автомобиля с автономностью около 200-300 км.

Блоки литий-ионной батареи емкостью 50 кВтч расположены под полом салона Opel Corsa-e. Заявленный пробег на одной зарядке — 330 км по циклу WLTP opel.com

Но если это крупный семейный автомобиль, и вам нужно вывозить семью на трехдневные выходные, вам понадобится большая машина, с большим багажником и возможностью проехать 400–500 км до конечного пункта назначения с короткими перерывами на кофе и отдых. Это означает, что вам потребуется автономность от 500 до 600 км и достаточно эффективная и мощная система зарядки аккумуляторов. Но вот еще один важный момент – как далеко зайдут европейские парламентарии со своим видением свободы передвижения для граждан? Не скажут ли они завтра, что нельзя проехать 600 км без остановки на 30-45 минут? И это мы тоже должны предугадать.

Как вы видите эволюцию бренда DS?

Карлос Таварес:

– Мы начали в 2014 году и спустя 6 лет я очень доволен DS 7 Crossback и DS 3 Crossback, которые достигли значительных успехов не только с точки зрения продаж в своем сегменте, но и с точки зрения прибыльности. Но мы все еще далеки от того, чего хотим достичь.

Седан DS 9 будет соперничать с Audi, BMW и Mercedes-Benz dsautomobiles.com

Как вы знаете, недавно мы продемонстрировали новый флагманский седан DS 9. Я думаю, он вам понравится. Он сильно повлияет на имидж бренда. Мы не торопимся, мы будем смотреть не только на объем продаж, но и на качество продукции и рентабельность. Мы будем терпеливо продолжать в правильном направлении.

Специально для АвтоОбоза подготовил Олег Василевский, член жюри конкурса AutoBest от Украины

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