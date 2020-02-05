Hyundai нацелился на покупателей Skoda Fabia и Renault Sandero

На предстоящем в марте автошоу в Женеве компания Hyundai презентует новое поколение модели i20.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое поколение компактного хэтчбека станет первым европейским автомобилем марки, выполненном в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness. Он призван сделать акцент на чувственном восприятии дизайна новых моделей Hyundai.

2021 Hyundai i20 hyundai.com

Помимо яркого облика автомобиль получит радикально новый интерьер с обилием цифровых технологий и двумя 10,25-дюймовыми экранами. Первый заменил собой традиционную приборную панель, а второй будет отвечать за вспомогательные функции и мультимедиа.

2021 Hyundai i20 hyundai.com

Напомним, что нынешнее поколение хэтчбека дебютировало в Европе в 2014 году. Для модели предлагаются бензиновые 1- и 1,2-литровые бензиновые моторы мощностью от 75 до 120 л.с., а также несколько вариантов трансмиссий. На украинском рынке Hyundai i20 официально не продается.

Нынешнее поколение Hyundai i20 представлено 3- и 5-дверными хэтчбеками, а также "кроссоверной" версией Active hyundai.com

Среди конкурентов новинки – Ford Fiesta, Kia Rio, Renault Sandero, Skoda Fabia, и другие хетчбеки В-класса.

Skoda Fabia – один из бестселлеров В-класса skoda.com

В Европе Renault Sandero продается под брендом Dacia renault.com

Все подробности о технических особенностях третьего поколения Hyundai i20 станут известны в рамках презентации модели на выставке в Женеве.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Hyundai готовит новое поколение седана Elantra.

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