Hyundai нацелился на покупателей Skoda Fabia и Renault Sandero

На предстоящем в марте автошоу в Женеве компания Hyundai презентует новое поколение модели i20.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое поколение компактного хэтчбека станет первым европейским автомобилем марки, выполненном в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness. Он призван сделать акцент на чувственном восприятии дизайна новых моделей Hyundai.
2021 Hyundai i20
hyundai.com
Помимо яркого облика автомобиль получит радикально новый интерьер с обилием цифровых технологий и двумя 10,25-дюймовыми экранами. Первый заменил собой традиционную приборную панель, а второй будет отвечать за вспомогательные функции и мультимедиа.
2021 Hyundai i20
hyundai.com
Напомним, что нынешнее поколение хэтчбека дебютировало в Европе в 2014 году. Для модели предлагаются бензиновые 1- и 1,2-литровые бензиновые моторы мощностью от 75 до 120 л.с., а также несколько вариантов трансмиссий. На украинском рынке Hyundai i20 официально не продается.
Нынешнее поколение Hyundai i20 представлено 3- и 5-дверными хэтчбеками, а также "кроссоверной" версией Active
hyundai.com
Среди конкурентов новинки – Ford Fiesta, Kia Rio, Renault Sandero, Skoda Fabia, и другие хетчбеки В-класса.
Skoda Fabia – один из бестселлеров В-класса
skoda.com
В Европе Renault Sandero продается под брендом Dacia
renault.com
Все подробности о технических особенностях третьего поколения Hyundai i20 станут известны в рамках презентации модели на выставке в Женеве.
Как писал ранее OBOZREVATEL, Hyundai готовит новое поколение седана Elantra.
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