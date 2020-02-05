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7 февраля • обновлено в 07:35
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Hyundai нацелился на покупателей Skoda Fabia и Renault Sandero

11.9т
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На предстоящем в марте автошоу в Женеве компания Hyundai презентует новое поколение модели i20.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое поколение компактного хэтчбека станет первым европейским автомобилем марки, выполненном в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness. Он призван сделать акцент на чувственном восприятии дизайна новых моделей Hyundai.

2021 Hyundai i20

2021 Hyundai i20

hyundai.com

Помимо яркого облика автомобиль получит радикально новый интерьер с обилием цифровых технологий и двумя 10,25-дюймовыми экранами. Первый заменил собой традиционную приборную панель, а второй будет отвечать за вспомогательные функции и мультимедиа.

2021 Hyundai i20

2021 Hyundai i20

hyundai.com

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Напомним, что нынешнее поколение хэтчбека дебютировало в Европе в 2014 году. Для модели предлагаются бензиновые 1- и 1,2-литровые бензиновые моторы мощностью от 75 до 120 л.с., а также несколько вариантов трансмиссий. На украинском рынке Hyundai i20 официально не продается.

Нынешнее поколение Hyundai i20 представлено 3- и 5-дверными хэтчбеками, а также "кроссоверной" версией Active

Нынешнее поколение Hyundai i20 представлено 3- и 5-дверными хэтчбеками, а также "кроссоверной" версией Active

hyundai.com

Среди конкурентов новинки – Ford Fiesta, Kia Rio, Renault Sandero, Skoda Fabia, и другие хетчбеки В-класса.

Skoda Fabia – один из бестселлеров В-класса

Skoda Fabia – один из бестселлеров В-класса

skoda.com

В Европе Renault Sandero продается под брендом Dacia

В Европе Renault Sandero продается под брендом Dacia

renault.com

Все подробности о технических особенностях третьего поколения Hyundai i20 станут известны в рамках презентации модели на выставке в Женеве.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Hyundai готовит новое поколение седана Elantra.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швейцария Женева
Теги
Женевский автосалон новости авто Skoda Ford Kia Renault
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