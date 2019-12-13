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13 декабря • обновлено в 13:05
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Президент Украины пересел на новейший Mercedes за $500 000

2.9т
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В центре Киева заприметили обновленный кортеж второго президента Украины Леонида Кучмы. Теперь бывший глава государства ездит на более свежем Mercedes.

Как выяснил OBOZREVATEL, Кучма стал использовать Mercedes-Benz S600 Guard W222 –особую, защищенную версию немецкого премиум-седана последнего поколения. До этого он передвигался на прежнем поколении флагманской модели Mercedes S-Class W221. Этот автомобиль, также оснащенный броней, прослужил президенту 12 лет.

Обновленный кортеж Леонида Кучмы

Обновленный кортеж Леонида Кучмы

vehicles.exclusive, instagram.com

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Цена Mercedes-Benz S600 Guard W222 составляет минимум 500 000 долларов, но не исключено, что новую машину Кучме выделило государство, учитывая занимаемую им должность на данный момент (председатель контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе).

Обновленный кортеж Леонида Кучмы

Обновленный кортеж Леонида Кучмы

vehicles.exclusive, instagram.com

Также в кортеже бывшего президента есть Mercedes GL - на нем ездит госохрана.

Обновленный кортеж Леонида Кучмы

Обновленный кортеж Леонида Кучмы

vehicles.exclusive, instagram.com

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Отметим, что Mercedes-Benz S600 Guard W222 предлагает баллистическую защиту высочайшего уровня (VR9), он способен, в частности, выдержать выстрелы из штурмовых винтовок. Под капотом авто – 6,0-литровый твин-турбо V12, выдающий 523 л.с. и 830 Нм.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Киеве изуродовали редкий автомобиль сторонника президента.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
Mercedes-Benz авто
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