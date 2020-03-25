Благотворительный фонд "Таблеточки" и Glusco: первые результаты сотрудничества

"Таблеточки" – благотворительный фонд, который помогает онкобольным детям и их семьям в Украине.

Фонд работает в четырех направлениях: адресная помощь семьям, системная помощь украинским детским онкоотделениям, лоббирование прав пациентов и профессиональное развитие медицинского персонала.

С каждой проданной единицы собственной торговой марки Glusco перечисляет 3 грн в фонд "Таблеточки". glusco.swiss

Ежемесячно фонд поддерживает более 400 детей и их семей из 17 детских онкоотделений страны. За 8 лет работы фонда более 4 тысяч онкобольных детей получили адресную помощь.

С каждой проданной единицы собственной торговой марки Glusco перечисляет 3 грн в фонд "Таблеточки". glusco.swiss

Сеть АЗК Glusco только недавно начала сотрудничество с благотворительным фондом "Таблеточки" и уже имеет первые результаты в борьбе с детскими онкозаболеваниями.

С каждой проданной единицы собственной торговой марки Glusco перечисляет 3 грн в фонд "Таблеточки". glusco.swiss

Количество такой продукции постепенно увеличивается, как и перечисления в фонд. Сумма пока не значительна, но сотрудничество с благотворительным фондом "Таблеточки" – бессрочная. Поэтому постепенно она значительно увеличится, благодаря чему удастся спасти не одну детскую жизнь.

Первые 100 000 гривен на спасение онкобольным детям от Glusco glusco.swiss

Как писал ранее OBOZREVATEL, клиенты сети АЗК Glusco и владельцы карты лояльности могут рассчитаться за приобретенное топливо не выходя из автомобиля, и даже не открывая окна.

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