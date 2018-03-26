"Закон не важен": в Time пояснили позицию Путина по аннексированному Крыму

Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен идти на уступки в вопросе аннексированного Крыма, считая, что жители полуострова якобы довольны нынешней ситуацией.

"Это справедливо", - отвечает Путин всем иностранным партнерам, когда они спрашивают о Крыме. Он считает, что население Крыма удовлетворено аннексией, а это означает, что справедливость восторжествовала. Ничего не нужно менять", - пишет в статье для журнала Time российский журналист Михаил Зыгарь.

По его словам, заявления Путина о "справедливости" стали "новой максимой" хозяина Кремля.

"Десять лет назад Путин настаивал на том, что безусловная приверженность букве закона имеет первостепенное значение для него. Он не изменил конституцию России, чтобы быть избранным на третий срок, уступив президентскую должность Медведеву, прежде чем вернуться в президентский кабинет. После аннексии Крыма Путин заверил в телевизионном интервью, что все было сделано "по книге". Но теперь Путин изменился. То, что он воспринимает как "справедливость", кажется для него более важным, чем закон, и это означает, что он может изменить любые законы, если он считает результат справедливым", - пояснил журналист.

Он отметил, что пока неясно, сколько Путин еще будет оставаться у власти.

"У него есть еще шесть лет, чтобы сделать это, но он не начнет немедленно воплощать какие-либо планы в действие - по крайней мере, только после Чемпионата мира, который Россия проводит этим летом. И он не спешит делиться своим планом со своим окружением, ему нравятся сюрпризы, и чем позже все узнают, тем лучше", - констатировал Зыгарь.

"Но нет сомнений, что он найдет способ держать все под контролем, он считает, что это справедливо. И время, по крайней мере, на его стороне. В 2024 году, когда закончится его четвертый срок, Путину исполнится 72 года. Этого возраста Дональд Трамп достигнет в этом году", - резюмировал журналист.

Как сообщал "Обозреватель", Зыгарь также написал, что Путин в течение своего нового президентского срока готовится решить "проблему Донбасса" и передать оккупированные территории под контроль международной администрации.