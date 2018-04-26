В США во время авиашоу вспыхнул истребитель: опубликовано видео

В США во Флориде во время авиашоу у летящего истребителя-бомбардировщика и штурмовика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet загорелся один из двух двигателей General Electric F404.

Причиной стало то, что в агрегат попала птица. Видео выложили в сеть очевидцы.

Пилот смог совершить аварийную посадку и не получил никаких травм. По информации СМИ, ущерб оценивается в один миллион долларов.

Как сообщал "Обозреватель", в Канаде (город Калгари) небольшой пассажирский самолет был вынужден приземлиться прямо на автомобильное шоссе.