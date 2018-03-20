В Британии разбился самолет королевских ВВС

В Уэльсе во вторник, 20 марта, разбился самолет пилотажной группы королевских ВВС Великобритании Red Arrows.

Об этом заявило министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что на борту было два человека, они успели катапультироваться.

Самолет упал у базы RAF, которую используют для подготовки британских летчиков-истребителей и летного экипажа для горных и морских операций.

Всего в RAF работает около 1500 обслуживающего персонала, государственных служащих и подрядчиков.

"Мы знаем об инциденте сегодня в Долине RAF с использованием самолета Hawk. Мы расследуем инцидент, и на данном этапе было бы неуместно комментировать", - сказал пресс-секретарь RAF, передает ВВС.

Напомним, ранее в Сирии разбился российский транспортный самолет.