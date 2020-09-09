В Афганистане совершили покушение на вице-президента: много жертв и раненных. Видео

В столице Афганистана Кабуле 9 сентября совершили покушение на вице-президента страны Амруллу Салеха, однако он остался "невредимым". При этом вследствие взрыва как минимум два человека погибли, несколько охранников политика получили ранения.

По словам представителей местного министерства здравоохранения, всего в больницу доставили два тела и 12 пострадавших. Об этом сообщает DW (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Салех ехал на работу, когда на него попытались совершить нападение. На пути следования кортежа политика в Кабуле взорвался заминированный автомобиль.

Известно о минимум двох жертвах взрыва в Кабуле и 12 раненных

От детонации бомбы взорвался и рядом стоящих магазин, в котором продавались газовые баллоны. Облако дыма после взрыва было видно за несколько километров от места происшествия.

МВД Афганистана сообщило, что в результате ЧП погибли два человека, еще 12 ранены. Однако некоторые СМИ заявляют о гибели четырех человек.

"Сегодня враги Афганистана снова попытались нанести вред Салеху, но им не удалось достичь своей злостной цели", – прокомментировал случившееся представитель вице-президента Разван Мурад в Facebook.

На Амруллу Салеха совершили покушение

Сам Салех в своем первом после нападения заявлении на телевидении сказал, что с ним все в порядке и что он получил лишь легкие ожоги. На экране политик появился с повязкой на руке.

Обстоятельства происшествия выясняются. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за него. Издание подчеркивает, что вице-президент "известен своей антиталибской позицией", но талибы отрицают свою причастность. В свою очередь другие новостные агентства заявляют, якобы взрыв устроил террорист-смертник.

"Сегодняшний взрыв в Кабуле не имеет ничего общего с моджахедами Исламского Эмирата", – сказал официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахед.

Облако дыма после взрыва в Кабуле было видно за несколько километров от места происшествия.

Известно, что покушение на Слеха совершено перед началом внутриафганских мирных переговоров, которые запланировано провести в Катаре. Дата встречи представителей правительства в Кабуле и радикально-исламского движения "Талибан" пока не назначена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время допросов захваченных афганских боевиков американская разведка выяснила, что российская военная разведка тайно предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждения за убийства военных международной коалиции в Афганистане, включая США.

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