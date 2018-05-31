"Ударная армия Яроша": украинский сторонник "русского мира" оконфузился на КремльТВ

Директор "Киевского института мирных исследований" Андрей Мишин, поддерживающий Россию, пытаясь обвинить в убийстве 15-летней Дарьи Каземировой украинских добровольцев, оконфузился, поскольку даже не смог правильно произнести названия определенных воинских формирований (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Инцидент произошел во время его диалога с украинским общественным активистом Кириллом Климчуком в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

Так, все началось с того, что Мишин заявил, что на шахте, с которой осуществлялся обстрел Торецка, в результате которого погибла школьница, якобы находятся позиции украинских добровольцев.

В ответ на это Климчук возразил ему, что в Украине больше нет никаких добровольческих батальонов и в боях на Донбассе задействованы только Вооруженные силы.

Однако сторонник российской риторики решил привести ему примеры подобных структур (Украинскую добровольческую армию, ее 8 батальон "Аратта") и начал перечислять их искаженные названия.

"Ударная армия Яроша" — это что? Что такое "Ударная армия Яроша", "Армата" 8 батальон?" — возмущенно спросил он у собеседника, продемонстрировав абсолютное невладение информацией о том, кто защищает восток Украины от российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский танкист Иван Ляса, который побывал в плену у террористов, рассказал, что больше всего в "Л/ДНР" не любят добровольцев.