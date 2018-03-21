Только на бумаге: Reuters подсчитало реальных избирателей Путина в Крыму

Агенство Reuters пересчитало в день выборов президента Российской Федерации проголосовавших на 12-ти участках.

"А вот график - различие официальной явки и посчитанной на участках Reuters", – написала блогер П.Никольская в Twitter.

Согласно полученным данным, в оккупированном Симферополе больше половины избирателей находились только на бумаге.

Так, официально сообщалось, что на участок в этом городе пришли голосовать 1325 человек. Издание же насчитало всего 797. Точно также накручивались голоса и в других городах.

Как сообщал "Обозреватель", экс-заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко рассказал, что основные усилия ЦИК были направлены на подтасовку явки.

Кроме того, эксперт в электоральной статистике сообщил, что за Путина было вброшено 10 миллионов бюллетеней.