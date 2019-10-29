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29 октября • обновлено в 11:39
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Страна ЕС оправдалась перед Лукашенко за танки у границы

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Военные США прибыли в Литву, чтобы защитить жителей страны, а не запугивать Беларусь.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя поручение белорусского лидера Александра Лукашенко принять ответные меры на размещение американских танков у границы, передает Delfi.

"Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной", – отметил он.

Армия США

Армия США

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"То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО – это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы", – добавил Науседа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Литва
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