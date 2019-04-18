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Спасут женщины: найден способ избежать ядерной войны 

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В случае полного отсутствия участия женщин в решении ядерных вопросов вероятность рискованного поведения гораздо выше, а вероятность достижения договорных соглашений ниже.

Исследование, проведенное Лондонским королевским обществом, показало, что в рамках смоделированных сценариев военных игр мужчины чаще демонстрируют излишнюю самоуверенность, чем женщины, что указывает на те преимущества, которые могли бы получить в случае полного представительства женщин на политических должностях высокого уровня, пишет The Foreign Policy.

Это же исследование показало, что чрезмерная уверенность в условиях потенциального ядерного конфликта, скорее всего, приведет к атаке предполагаемого противника.

Исследования в области миротворческой деятельности также указывают на то, что действие двусторонних ядерных соглашений оказалось бы более эффективным, если расширить участие женщин в решении данных вопросов. Участие в мирных переговорах групп гражданского общества, включая женские организации, позволило бы на 64% сократить возможность провала этих переговоров.

Спасут женщины: найден способ избежать ядерной войны 

ТСН

Тем не менее на долю женщин приходится лишь около четверти всех делегатов, участвующих в международных переговорах о нераспространении. Исследования указывают на необходимость достижения 30-процентного порога участия женщин, после чего может произойти изменение групповой динамики переговоров.

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"Грозят ядерным оружием!" В США рассказали о спасении Украины от России

Аналитический центр "Новая Америка" провёл опрос среди 23 высокопоставленных женщин-политиков США, которые имели опыт участия в ядерных переговорах.

Участницы опроса не согласились с той точкой зрения, согласно которой женщины — это просто "голубки" по сравнению с мужчинами, подчеркнув, что в случае участия женщин в политических дискуссиях большую ценность имеет сотрудничество, а не конкуренция, к тому же уделяется больше внимания инновационным идеям.

США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея — это государства, обладающие ядерным оружием, а Иран, Ливия и Сирия в разное время вели собственные ядерные разработки.

Девять государств, обладающих ядерным оружием, суммарно имеют в своем распоряжении примерно 15 тыс. ядерных боеголовок. Взрыв одной боеголовки в крупном городе может привести к гибели сотен тысяч людей в считанные секунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что между Россией и США вскоре может разгореться мировая ядерная война, при этом президент РФ Владимир Путин уже априори считает себя ее победителем.

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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Заметка - ни о чём. Да, женщины более осторожны, и не любят рисковать. Но все опросы бесполезны. Поскольку даже у самой разумной из женщин, когда вдруг приключится ПМС, неожиданно возникает желание прибить всех на фиг. А это уже лотерея получается. И на фига сюда приплели мнение Пионтковского? Заметка вообще сразу приобрела статус - А почему бы нам не порассуждать о всякой фигне? Поскольку у пана Паниковского, все прогнозы нелепы, и вообще никогда не сбываются. Хотя, так сильно мазать "мимо", это тоже суметь надо.
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