Саркофаг дал трещину: над миром нависла новая ядерная угроза

На Маршалловых островах дал трещину саркофаг, который построили американцы, чтобы захоронить ядерные отходы.

В частности он был построен в 70-х годах после проведения ядерных испытаний США. За это время там было взорвано 67 ядерных зарядов, передает НТВ. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца экрана).

Саркофаг рассматривался как временное средство. Теперь под угрозой оказался не только остров, но и береговая линия Калифорнии. Если не построить новое сооружение, это неизбежно приведет к катастрофе.

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