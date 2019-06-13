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Саркофаг дал трещину: над миром нависла новая ядерная угроза

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На Маршалловых островах дал трещину саркофаг, который построили американцы, чтобы захоронить ядерные отходы.

В частности он был построен в 70-х годах после проведения ядерных испытаний США. За это время там было взорвано 67 ядерных зарядов, передает НТВ. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца экрана).

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Саркофаг рассматривался как временное средство. Теперь под угрозой оказался не только остров, но и береговая линия Калифорнии. Если не построить новое сооружение, это неизбежно приведет к катастрофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, затопление шахты "Юнком" на Донбассе, которое произвели боевики "ДНР", угрожает радиоактивным заражением не только Украине, но и странам Европы.

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Место
США
Тег
ядерное оружие
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
не миру.а конкретно сша.калифорнии.
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