Вчерашняя речь президента США после встречи с Путиным самими американцами воспринимается как беспрецедентный позор, в истории страны. Самыми мягкими оценками, которые ушли на личный аккаунт Трампа от американцев были: "Ты променял страну на футбольный мяч за 20 долларов". Но для нас есть несколько американских политических деятелей, мнение которых является неким индикатором происходящих там процессов. Безусловно, одним из них является сенатор-республиканец Джон Маккейн, глава комитета по вооруженным силам США. Вот его оценка самой встречи и речи Трампа на ней, которую мы приводим полностью.

Действительно, поведение Трампа уже не выглядело просто эксцентрично, оно выглядело откровенно позорно и подобную степень позора действительно трудно сравнить с чем-то подобным, но тем не менее, история США содержит несколько эпизодов откровенного позора президентов. Правда, в тех случаях к позору приводили отдельные элементы того, что вчера продемонстрировал Трамп в один момент. История хороша тем, что она показывает реакцию на подобный позор и то, к чему привела эта реакция.

При всем этом, следует понимать, что в истории США не раз происходили вывихи президентов, которые можно прямо называть позорными. В течение 20-го века такое произошло, как минимум, дважды. Оба этих случая связаны с прямой угрозой демократическим устоям США. Впервые это произошло в бытность президентом Джона Кеннеди. Он оказался необычным явлением на политическом олимпе и сыпал новациями, как будто внутри него был скрыт рог изобилия. Но в конце концов, он прямо поставил под вопрос ценность демократии как таковой. К тому времени совок особо не скрывал своих стремлений так или иначе – разрушить "капиталистический мир". Между прочим, всю свою историю он (совок) демонстрировал это свое устремление, как только это позволяли обстоятельства. В основном, когда Запад показывал слабость и нерешительность.

Новости Трамп жалко капитулировал перед Путиным

После разрешения Карибского кризиса, Кеннеди взял курс на резкое сближение с руководством совка, а это значит, что он прямо стал формировать предпосылки для того, чтобы совок начал очередную волну экспансии. Проще говоря, Кеннеди сдвинул баланс демократии и тоталитаризма в пользу последнего. Тут не может быть новых взглядов или новых подходов. Совок и все с ним связанное – в принципе заточен на разрушение и уничтожение. Не важно, насколько широко улыбается Хрущев или Брежнев, сама система работает лишь тогда, когда работает на уничтожение. Кеннеди поставил под сомнение это условие, несмотря на многочисленные исторические факты, подтверждающие общую теорию смертоносности совка. Известно, что система начала отрабатывать в сторону баланса и Кеннеди подвергался мощному давлению именно сердцевины общественно-политической системы США, но к процессу принятия решения были допущены только люди внутреннего клуба – клана Кеннеди, и система дала сбой, дело зашло слишком далеко и баланс был установлен только путем устранения самого Кеннеди, а потом и близких ему лиц. То есть, система отработала прямо.

Жестким было не только само решение проблемы Кеннеди, но и тот сигнал, который был послан всем его поклонникам, когда была официально утверждена версия убийства и назначен убийца – Ли Харви Освальд. Он был намертво связан с совком и в принципе, не мог быть убийцей Кеннеди, поскольку тот вел курс на выравнивание отношений с Москвой. Грубо говоря, такого просовкового президента США еще не было и в Москве меньше всего хотели бы менять его на кого-то другого. Тем не менее, сигнал состоял в том, что Освальд стал тем самым трупом, который пираты оставляли как указатель, ведущий к сокровищам.

Вторым случаем безусловного позора, продемонстрированным действующим президентом США, стала эпопея с прослушкой предвыборного штаба конкурентов людьми Ричарда Никсона, получившая собственное имя "Уотергейтский скандал", по имени отеля, где и была устроена прослушка. Дело было не в самом факте прослушки, а на явном посягательстве Никсона на базовые принципы демократии – устои государства. Заметим, речь шла не о кровавой вьетнамской войне и куче тяжких преступлений, которые были совершены в ее ходе и вокруг нее, не в бессмысленных потерях, а в базовых принципах, отстаивая которые, между прочим, США и ввязались в эту войну.

Система снова начала компенсировать ситуацию и Никсон просто не стал доводить ситуацию до крайних мер и совершил акт политического суицида – подал в отставку. Заметим, отставка стала не следствием обстоятельств, которые действующий президент не смог удержать под контролем, а умышленных действий, несущих угрозу основам государства. То есть, Никсон нарушил основные правила игры.

Вчера Трамп одновременно исполнил репертуар Кеннеди и Никсона, наверняка зная о том, чем такие вещи закончились для его предшественников. Есть большая доля вероятности, что система уже включила механизмы компенсации и очень скоро мы сможем увидеть их в действии. Но при этом следует учитывать несколько принципиальных моментов. Один из них свидетельствует о том, что речи Трампа и действия Трампа – разные явления. Так, после целых гирлянд дифирамбов, отвешенных Трампом Ыну, Штаты мгновенно ужесточили режим санкций против КНДР. Та же самая история произошла и после совершенно дружеских переговоров Трампа с Сицзиньпином. Поулыбались, похвалили друг друга и Штаты бахнули 200-х миллиардные санкции против Китая. Тут даже просматривается старая, добрая тактика доброго и злого полицейского. Но фокус весь в том, что сам Трамп играет роль такого себе Петрушки, которого используют втемную. Это не его тонкая игра, потому что он говорит много вещей, которые не смоет с себя уже никогда. Не будем нарезать цитаты из его последних речей, просто вспомним, как он восхищался мудростью решения китайцев о вечном правлении Си. Трудно себе представить, что кто-то из президентов США мог бы всерьез сказать о том, что опыт Китая хорошо бы применить и в Штатах.

Вчера стало понятно, что Путин таки имеет на него компромат и в общем – прямо об этом сказал, заявив о желании принять участие в расследовании, проводимом спецпрокурором Мюллером. Это не первый пассаж Путина в этом направлении. Ранее он говорил, что располагает записями всех разговоров Трампа в Москве. В общем, он считает, что крепко ухватил Трампа за причинное место, но куда более крепко за это место его держат в самих Штатах и во что это выльется для Трампа, Путина и РФ – большой вопрос.

Нам же надо сделать из всего этого свои выводы. Например, никогда не избирать не только в президенты, но и на любую выборную должность лиц, которых кто-то держит за самое дорогое. Как минимум, такой человек будет транслировать волю того, кто посадил его на крючок. Еще надо понимать, что все лица, которые так или иначе проходили стадию обнимашек и целовашек с Кремлем – токсичны по определению, такие лица теряют субъектность просто по самому факту наличия связей с Москвой. И еще одно, мы исходим из своих интересов и ставим их во главу угла. До этого момента Штаты являются нашими самыми надежными партнерами, невзирая на речи Трампа. Обозрев массу комментариев американцев, адресованных лично Трампу, складывается впечатление, что им не повезло с президентом, а нам – повезло. В любом случае, мы победим!