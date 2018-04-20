"Путин - Гитлер современности": Собчак высказалась об агентах Кремля

Россияне, которые не соглашаются с тезисом "Путин – это Гитлер Современности", практически сразу записываются в агенты Кремля.

Об этом заявила экс-кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак на своей странице в Instagram по итогам дискуссии в The spectator.

"Вчера, мы вместе с Владимиром Владимировичем Познером стали участниками дискуссии о российской политике в знаменитом "The spectator". С огорчением должна отметить, что пропаганда с обеих сторон стала давать свои плоды - участники радикализировались", – написала Собчак.

По ее словам, черно-белая картина мира в России приводит к понижению уровня дискуссии.

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"Если ты не готов соглашаться с тем, что Путин – это Гитлер Современности, то тебя практически сразу записывают в "агенты Кремля". Все это очень грустно, потому что эта черно-белая картина мира приводит к еще большему противостоянию, а главное к понижению уровня дискуссии", –отметила она.

Собчак добавила, что ей многое не нравится в России.

"Но я патриот, и не буду соглашаться со многими мягко говоря "преувеличенными" оценками западных коллег, когда я вижу, что факты сознательно передергиваются ради усиления противостояния", – резюмировала журналистка.

Как сообщал "Обозреватель", рейтинг президента РФ снизился после выборов.