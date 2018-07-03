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Эдуард Портников
Эдуард Портников
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Путин будет удовлетворять свое больное самолюбие, а за могилками будете ухаживать вы

Спорт и политика.

Россию переполняют эмоции. "Мужики, спасибо за победу". "Наши герои вырвали её у одной из сильнейших футбольных держав".

"Россию не остановить". И, примерно, такие же комментарии отпускает и жёлтая пресса европейских стран, по всей видимости, уже давно финансируемая из нефтяных денег России.

И, действительно, за все годы выступлений сборной России она впервые попала в четвертьфинал и полуфинал. Я понимаю радость игроков. Я понимаю эмоции болельщиков.

Сам был такой..

Футбол - это копия жизни, футбол - это страсть, это радость, это слезы, это восторг и разочарование, в общем это этап жизни за полтора часа.

Я видел ещё Эдуарда Стрельцова и Вячеслава Иванова. Я видел как они вдвоём обыгрывали все киевское "Динамо" .

Как я их ненавидел... Два часа. А потом восхищался всю жизнь их мастерством. Я болел, истово болел за киевское "Динамо".

И как все, одновременно ненавидел и любил игроков и тренеров.

Но когда заканчивался матч - заканчивались любовь и ненависть.

И всегда послематчевые обсуждения были профессиональными, без ненависти и злости. Так было в нашей действительности.

У меня вот после киевского "Динамо" второй любимой командой была "Торпедо" Москва.

А теперь по существу. Россияне вполне достойно выиграли этот матч. Да, испанцы выглядели сильнее, но это спорт. Кто им мешал забивать. Ещё я подметил определенное преимущество россиян на втором этаже, четкая игра в защите. Победа в футболе - это голы, остальное - эмоция.

Поэтому ни к футболистам, ни к болельщикам никаких претензий быть не может.

Почему же победа россиян, мягко говоря, не вызывает восторга у многих украинцев?

Причина одна. Агрессивные действия России на международной арене.

Спортивные деятели нам рассказывают, что спорт вне политики.

Ну, конечно! Многие уже не знают, а многие забыли о конфликте между Иосифом Сталином и Иосипом Броз Тито.

Новости
Вам ли быть в печали, россияне?

Так вот, когда советская футбольная команда на Олимпиаде проиграла югославской, Иосиф Сталин просто разогнал эту сборную, обвинив их и тренера в отсутствии патриотизма.

И весь советский народ дружно присоединился к этому "мудрому" решению. Не помогло заступничество Василия Сталина, который что-то блеял о мастерстве, удаче.. Не помогло. Ну как могли холопы не поддержать своего сюзерена.

Не знаю, как другие, но я перестал болеть за успехи советской сборной на мировой арене после того, как советские танки начали утюжить мостовую в Праге.

Ибо я понимал, что любой спортивный успех будет использован маразматической верхушкой СССР для подавления инакомыслия, захвата чужих территорий.

Я перестал болеть за сборную Россию, которая всегда была для меня близкой страной, после событий в Грузии.

Ну, а после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс радоваться победе российской сборной вообще аморально.

Да и не знаю, чему радуются миллионы россиян. Ещё пару таких побед и ваша "бацилла" ХХІ века пошлёт ваших детей на завоевание ещё каких либо территорий. Он за ценой не постоит!

За могилками будете ухаживать вы. А он будет удовлетворять свое больное самолюбие.

Так что "Sorry", россияне. Я не желаю победы вашей сборной!

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Автор
Эдуард ПортниковЭдуард Портников
Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
спортРоссия
Источник
Источник:Facebook Эдуарда Портникова
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