Спорт и политика.
Россию переполняют эмоции. "Мужики, спасибо за победу". "Наши герои вырвали её у одной из сильнейших футбольных держав".
"Россию не остановить". И, примерно, такие же комментарии отпускает и жёлтая пресса европейских стран, по всей видимости, уже давно финансируемая из нефтяных денег России.
И, действительно, за все годы выступлений сборной России она впервые попала в четвертьфинал и полуфинал. Я понимаю радость игроков. Я понимаю эмоции болельщиков.
Сам был такой..
Футбол - это копия жизни, футбол - это страсть, это радость, это слезы, это восторг и разочарование, в общем это этап жизни за полтора часа.
Я видел ещё Эдуарда Стрельцова и Вячеслава Иванова. Я видел как они вдвоём обыгрывали все киевское "Динамо" .
Как я их ненавидел... Два часа. А потом восхищался всю жизнь их мастерством. Я болел, истово болел за киевское "Динамо".
И как все, одновременно ненавидел и любил игроков и тренеров.
Но когда заканчивался матч - заканчивались любовь и ненависть.
И всегда послематчевые обсуждения были профессиональными, без ненависти и злости. Так было в нашей действительности.
У меня вот после киевского "Динамо" второй любимой командой была "Торпедо" Москва.
А теперь по существу. Россияне вполне достойно выиграли этот матч. Да, испанцы выглядели сильнее, но это спорт. Кто им мешал забивать. Ещё я подметил определенное преимущество россиян на втором этаже, четкая игра в защите. Победа в футболе - это голы, остальное - эмоция.
Поэтому ни к футболистам, ни к болельщикам никаких претензий быть не может.
Почему же победа россиян, мягко говоря, не вызывает восторга у многих украинцев?
Причина одна. Агрессивные действия России на международной арене.
Спортивные деятели нам рассказывают, что спорт вне политики.
Ну, конечно! Многие уже не знают, а многие забыли о конфликте между Иосифом Сталином и Иосипом Броз Тито.
Так вот, когда советская футбольная команда на Олимпиаде проиграла югославской, Иосиф Сталин просто разогнал эту сборную, обвинив их и тренера в отсутствии патриотизма.
И весь советский народ дружно присоединился к этому "мудрому" решению. Не помогло заступничество Василия Сталина, который что-то блеял о мастерстве, удаче.. Не помогло. Ну как могли холопы не поддержать своего сюзерена.
Не знаю, как другие, но я перестал болеть за успехи советской сборной на мировой арене после того, как советские танки начали утюжить мостовую в Праге.
Ибо я понимал, что любой спортивный успех будет использован маразматической верхушкой СССР для подавления инакомыслия, захвата чужих территорий.
Я перестал болеть за сборную Россию, которая всегда была для меня близкой страной, после событий в Грузии.
Ну, а после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс радоваться победе российской сборной вообще аморально.
Да и не знаю, чему радуются миллионы россиян. Ещё пару таких побед и ваша "бацилла" ХХІ века пошлёт ваших детей на завоевание ещё каких либо территорий. Он за ценой не постоит!
За могилками будете ухаживать вы. А он будет удовлетворять свое больное самолюбие.
Так что "Sorry", россияне. Я не желаю победы вашей сборной!
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