"Приматы!" В России ведущая рискнула высмеять выборы Путина в прямом эфире, ее наказали

В России ведущая "Радио СВ" Росина Буданс в прямом эфире назвала выборы президента "балаганом", а голосовавших за Владимира Путина - "приматами".

После этого ее отстранили от эфиров. Сообщение о принятых мерах было размещено на сайте самого "Радио СВ".

Аудиозапись скандального эфира попала в Сеть и вызвала широкий общественный резонанс.

Речь Буданс далее приводим без изменений:

"Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. Так, кажется, вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан - это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?".

Как сообщал "Обозреватель", на очередных выборах президента в России Владимир Путин получил 76,69%. В то же время экс-заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко показал диаграмму, где можно наблюдать подтасовку явки на выборах.