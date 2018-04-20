Ответ России: в США приоткрыли тайну нового смертельного вооружения

Военно-воздушные силы США заключили с Lockheed Martin контракт на 928 миллионов долларов на создание первой американской гиперзвуковой управляемой ракеты.

Она должна стать ответом на гиперзвуковые разработки России и Китая, пишет "Лента.ру" со ссылкой на FlightGlobal.

Указано, что новая ракета, предназначенная для истребителей и бомбардировщиков, должна перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха, обладать высокой и оперативной точностью поражения, а также использовать глобальную и инерциальную системы навигации.

В тендере ВВС США, кроме Lockheed Martin, также участвовали Boeing, Northrop Grumman и Raytheon.

Как сообщал "Обозреватель", ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США не обладают средствами защиты, способными противостоять российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. Они могут противопоставить лишь "удар возмездия ядерной триадой".