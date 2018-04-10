Несколько трагедий: россияне могут скинуть Путина

Российская пропаганда постоянно напоминает, как было плохо в 1990-х. И экономическая ситуация в РФ на сегодняшней день лучше, поэтому пролетариат Путина не скинет. Если не произойдет несколько трагедий.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт-международник Максим Яли.

"Пролетариат был бы готов к перевороту, если бы экономическая ситуация была на уровне 90-х. Основная тенденция – пропаганда напоминает, как было тогда, в 90-х. И промывание мозгов дает свои результаты. И мы видим их по результатам выборов Путина. Они до сих пор верят в доброго царя. На российский переворот не нужно рассчитывать", - отметил эксперт.

Он считает, что ситуация с Кемерово была показательной. "Вострикову пообещали 20 млн рублей – по 5 млн за каждогопогибшего члена семьи. Но он сказал уже на следующий день, что Путин не виноват, и Тулеев не виноват. Это тревожный сигнал, но должно быть несколько трагедий, чтобы что-то произошло", - рассказал Максим Яли.

Как сообщал "Обозреватель", Яли объяснил, почему в России может произойти дворцовый переворот.