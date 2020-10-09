Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании

На онлайн-заседании комитета по вопросам внешней политики парламента Дании, которое состоялось еще 6 октября, к встрече присоединилась якобы белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська.

Однако впоследствии выяснилось, что это был посторонний человек. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Дании.

Отмечается, что сначала у якобы Тихановской возникли проблемы с настройкой веб-камеры и ее не было видно на экране. Лишь после 40 минут встречи участники поняли, что "что-то не так" и прервали ее.

Известно, что во время заседания присутствующие обсуждали нынешнюю политическую ситуацию в Беларуси. В частности, рассматривали возможные формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека.

В пресс-службе парламента Дании подчеркнули, по факту инцидента с подставной Тихановской начато расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская оказалась в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

Напомним, что Тихановская покинула Беларусь через несколько дней после выборов президента. По официальным данным ЦИК, оппозиционерка набрала на выборах президента 10,1% голосов избирателей. Однако выборы назвали недемократическими, а после тайной "инаугурации" Александра Лукашенко Украина, США и страны ЕС заявили о его нелегитимности.