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На 2000%: Пентагон зафиксировал всплеск активизации троллей Кремля

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Активность российских троллей после ракетного удара США и союзников по Сирии существенно возросла.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Дана Вайт, передает CNN.

"Российская кампания по дезинформации уже началась. Активность российских троллей выросла на 2000% за последние 24 часа. Поэтому мы продолжаем делиться с журналистами фактами", - отметила она.

Как сообщал "Обозреватель", США и Великобритания заявили, что российские хакеры в рамках кибершпионажа за правительствами стран мира осуществили масштабное заражение маршрутизаторов компьютеров.

Место
США
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