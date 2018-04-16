На 2000%: Пентагон зафиксировал всплеск активизации троллей Кремля

Активность российских троллей после ракетного удара США и союзников по Сирии существенно возросла.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Дана Вайт, передает CNN.

"Российская кампания по дезинформации уже началась. Активность российских троллей выросла на 2000% за последние 24 часа. Поэтому мы продолжаем делиться с журналистами фактами", - отметила она.

Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6 pic.twitter.com/va1zq5qF3m — CNN (@CNN) 14 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", США и Великобритания заявили, что российские хакеры в рамках кибершпионажа за правительствами стран мира осуществили масштабное заражение маршрутизаторов компьютеров.