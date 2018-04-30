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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

“Можем повторить”? Зачем Путину пересмотр афганской войны

4.1т

Будущий 2019 год президент Путин согласился сделать триумфальным - объявить его годом Театра и подвести политические итоги советской войны в Афганистане к 30-летию вывода советских войск из этой страны в феврале 2019-го. Его об этом попросили вчера известный актер Калягин и боевой генерал Шаманов.

Можно быть уверенным, председатель российского Союза театральных деятелей не стал утомлять нацлидера докладом о подготовке к празднику, что зачищен "Гоголь-центр", под домашним арестом его худрук Серебряников, в СИЗО упрятан его директор Малобродский, - зачем доверенном лицу президента расстраивать своего доверителя. Ведь Калягин болеет за весь российский театр в общих чертах, а не за его людей в частности...

Не отказал президент и председателю думского комитета по обороне, бывшему главкому ВДВ Шаманову в его "афганской" просьбе. Но вот ведь незадача, итоги советской военной интервенции уже подведены, в декабре 1989 года Второй съезд народных депутатов СССР принял Постановление о политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан. В документе декларировалось, что вторжение в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения.

Готовность Путина подвести новые "афганские" итоги означает только одно - в Кремле решили пересмотреть старые. Но есть ли у него на это право, ведь воевали и гибли солдаты всего Советского Союза, а оценки будет подводить руководство только одной, пусть самой большой страны, пусть и отправившей воевать и гибнуть в Афганистане больше всего своих граждан...

И главное - зачем и кому нужен этот пересмотр?

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Вряд ли только для того, чтобы отдань дань мужеству и стойкости военных, которых страна послала на чужую и непонятную для них войну. Может быть, юбилей лишь повод, чтобы героизировать участие российских солдат в новых войнах, в которые вступила Россия в чужих странах уже при Путине, - в Сирии и на Украине?

Чтобы заранее дать им "правильную" политическую оценку и упредить в послепутинском будущем "ошибочных" оценок, как это сделал Второй съезд в 1989-м, что, судя по всему, явно не устраивает Шаманова и Путина?

В таком случае, тем, кто займется этой очевидно конъюнктурной переоценкой следует напомнить,

- что в той почти 10-летней войне погибло не меньше 15 тысяч советских солдат и офицеров и в 100 раз больше афганцев, - мирных и с оружием в руках, - не менее 1, 5 миллиона человек

- что против ввода войск в самом советском руководстве выступал глава Совмина А.Косыгин и начальник Генштаба Н.Огарков

- что в ответ на ввод войск около 60 стран, в том числе, США и Китай, бойкотировали в 1980-м Олимпиаду в Москве, а США ввели ряд серьезных санкций против СССР

- что ввод войск в Афганистан ряд союзников СССР по социалистическому блоку отказались поддержать, среди них Китай, Югославия, Румыния, Северная Корея...

- что в ООН и остальному миру Кремль врал предельно цинично, когда генсек Брежнев утверждал, что "изменения в афганском руководстве произведены самими афганцами" в то время, когда этот мир уже знал, что переворот в Кабуле и убийство афганского лидера Амина было делом рук советского спецназа.

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Понятно, что путинская переоценка войны "шурави"(советских) в Афганистане будет сделана сквозь призму нынешнего противостояния Москвы и Вашингтона, который сделал в 1970-е достаточно много, чтобы "подарить" Советскому Союзу свой "Вьетнам". Это такая же правда,как и то, что афганскому джихаду против советской интервенции помогали американцы, поставляя моджахедам "стингеры". Одним из них 14 июля 1984-го был сбит под Кабулом мой друг и одноклассник, командир вертолетной эскадрильи майор Валера Блинков, ему было 35... Он мог бы выжить, будь у него свой парашют, но ему в тот день, когда он возвращался в свою часть из госпиталя, парашют не полагался, он был пассажиром.

Я хорошо помню, что рассказывали, когда отпустили тормоза после трехдевных поминок летчики его экипажа, привезшие в родительский дом Валеры цинковый гроб - та война совсем не была благородной ни с той, ни с другой стороны... Не стану приводить здесь подробности, поверьте на слово, они ужасны.

Все это к тому, что, к сожалению, уже понятно, каким будет предстоящий пересмотр афганской войны "шурави" - очередной апологией российского военного величия и безусловной готовности демонстрировать его за пределами России. "Можем повторить", - кажется такой слоган в наших краях нынче в моде.

Тогда напомню и другое. Творцам новых "славных итогов" неплохо бы иметь в виду, что именно советская военная интервенция в Афганистан породила современный джихадизм во всех его формах, от Аль-Каиды и Талибан до ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусра. Прародителями этих группировок стала известная "Пешаварская семерка" лидеров исламских партий Афганистана, провозгласившая в 1982 году в пакистанском Пешаваре джихад, "священную войну" против иностранной военной интервенции.

Такая вот у нас ответственность...

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Тема
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Персона
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Место
Афганистан
Источник
Источник:Facebook Аркадия Дубнова
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