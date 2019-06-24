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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналистВсе статьи автора

Отдых в Грузии без россиян

3.8т

В Грузии экономика остро зависит от туризма.

Поэтому, когда Путин принимал решения по закрытию авиасообщения он знал, что делает - засовывает палец с солью в рану заложнику.

Это такая же тактика, которую РФ использует в Украине с газом.

Грузия гордая страна, она справится, но им бы помочь.

Антироссийские протесты в Грузии

Антироссийские протесты в Грузии

Сейчас грузинские туроператоры, отели и работники туристической индустрии выставляют объявления о бесплатном, в прямом смысле слова, отдыхе в Грузии.

Люди готовы сдавать жилье бесплатно и предоставлять разные дополнительные туры и бонусы, лишь бы привлечь туриста.

Люди, летите в Грузию.

Мы должны откликнуться на этот крик о помощи, тем более, что эта помощь может стать приятной во всех смыслах - отдых в туристическом раю.

Друзья, кто планирует отдых за границей - летите в Грузию. Этим вы поддержите друга Украины, нанесете урон планам России, получите массу впечатлений и откроете для себя волшебную Грузию.

В Грузии создана специальная страница на фейсбуке для привлечения иностранных туристов.

https://www.facebook.com/groups/486924415377486/

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Страница была создана после того, как президент России Владимир Путин запретил воздушное сообщение между Россией Грузией.

На страничке размещаются объявления о сдаче квартир и аппартаментов иностранным туристам, которые желают посетить нашу страну, но не имееют возможности.

Некоторое жители предлагают иностранным гражданам жилье за бесценок или совершенно бесплатно.

Кроме того, размещаются отзывы и фотографии тех туристов, которые побывали уже в нашей стране.

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Россия ведёт войну по всем направлениям используя даже экономическую и гуманитарную агрессию.

Но мы можем не только достойно отвечать, но и получать удовольствие и поддержать друзей.

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Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Грузия
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Иванов Иван
Иванов Иван
Ржунимагу)))))
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"Люди готовы сдавать жилье бесплатно и предоставлять разные дополнительные туры и бонусы"... "Мы должны откликнуться на этот крик о помощи"! 100%-й украинец... Грузины пролетели по деньгам, а он решил у них пожить, бесплатно, помощник украинский! А если не бесплатно?:)
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Журба Валентина
Журба Валентина
Есть идея - волонтеров касается...Может отправить по дешевке в Грузию наших ребят-атошников? Особенно тех, кто после госпиталей. Организовать надо как-то!
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