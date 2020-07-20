Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Беларуси в США: он назвал приоритеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, назначение посла в США происходит впервые с 2008 года.

Кравченко работал в должности замглавы внешнеполитического ведомства с января 2017 года. Ранее, в 2008-2014 годах, занимал должность временного поверенного в делах Беларуси в США.

Как сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня", после назначения новый посол заявил, что Беларусь и США не будут союзниками в обозримом будущем.

"Мы с Соединенными Штатами Америки не станем военно-политическими союзниками в обозримой перспективе, но мы можем быть взаимовыгодными партнерами", – отметил он.

Среди приоритетов Кравченко назвал привлечение финансовых ресурсов, экономический и энергетический диалог, международную безопасность и сотрудничество правоохранительных органов, а также указал на необходимость контактов между военными.

Между тем, президент США Дональд Трамп официально выдвинул Джули Фишер на пост посла США в Беларуси, также первого с 2008 года.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале стало известно о тайном письме Трампа к Лукашенко.