"Крым – это Россия": президент Чехии сделал новый выпад в сторону Украины

Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

Он утверждает, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России. Кроме того, он отметил смягчение позиций канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер. Эти фразы прозвучали в интервью телеканалу Barrandov.

"Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если санкции не работают, тогда, вероятно, их следует отменить", — сказал Земан.

Милош Земан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Земан посоветовал руководству Украины провести децентрализацию власти в стране и изменить Конституцию.

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