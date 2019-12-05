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5 декабря • обновлено в 18:05
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Сравнили с ослом: в Казахстане извинились перед Украиной за слова Токаева о Крыме

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В столице Казахстана Нур-Султане местный художник Асхат Ахмедьяров пришел под здание посольства Украины с извинениями за слова президента Касым-Жомарта Токаева о том, что Россия якобы не аннексировала Крым.

Мужчина принес с собой плакат, на котором было написано "Вибачте за нього" на украинском. Он нарисовал рядом голову осла. Об этом сообщает "Радио Азаттык" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ахмедьяров сказал журналистам, что он просит прощения у народа Украины за заявление Токаева. Художника схватили сотрудники спецслужбы охраны и вырвали из его рук плакат.

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В Казахстане художник пошел против Токаева из-за Крыма

Радио Азаттык

К посольству прибыл патруль, который стал задерживать Ахмедьярова, однако плакат художнику так и не вернули.

В Казахстане извинились перед Украиной за слова о Крыме

В Казахстане извинились перед Украиной за слова о Крыме

Отметим, акция Ахмедьярова может быть отсылкой к заявлению главы меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который, комментируя слова Токаева, употребил крымско-татарскую пословицу "Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz..." ("Наши деды говорили: осёл не станет конём...").

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Касым-Жомарт Токаев
Место
Казахстан Нур-Султан
Тег
Крым
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Дурачки,Казахи и не знают шо вы в гейропу подались,им по бую, осел с плакатом это сильно,пэремоха,нашли причину на высер.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Пришел один баран со своим бараньим мнением - и что? Он бы Ахеджакову с собой взял - она тоже обожает перед всеми извиняться, вот с ней на брудершафт и извинялись бы.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
ВВП на душу в Казахстане в 1,5 выше чем на Украине. Ну и кто орда?
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