"Готовы давить!" США выступили с жестким заявлением перед встречей Путина с Зеленским

США в преддверии встречи в "нормандском формате" заверили, что готовы давить на Россию ради достижения выполнения Минских договоренностей.

Об этом говорится в специальном заявлении Госдепа. "США готовы работать с нашими союзниками и партнерами над сохранением давления на Россию, чтобы добиться от нее выполнения Минских договоренностей и начала процесса мирного возвращения суверенитета Украины над Донбассом", –сказано в документе.

Госдеп США ТАСС

Уточняется, что такое развитие событий было бы "первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в признанных на международном уровне границах, включая территориальные воды".

"США вновь заявляют о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита в "нормандском формате" 9 декабря. В нем примут участие Украина, Франция, ФРГ и Россия", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что улучшение взаимоотношений США и России возможно исключительно при выполнении Минских соглашений со стороны Москвы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся