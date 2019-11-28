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29 ноября • обновлено в 11:40
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"Готовы давить!" США выступили с жестким заявлением перед встречей Путина с Зеленским

23.3т
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США в преддверии встречи в "нормандском формате" заверили, что готовы давить на Россию ради достижения выполнения Минских договоренностей.

Об этом говорится в специальном заявлении Госдепа. "США готовы работать с нашими союзниками и партнерами над сохранением давления на Россию, чтобы добиться от нее выполнения Минских договоренностей и начала процесса мирного возвращения суверенитета Украины над Донбассом", –сказано в документе.

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Госдеп США

Госдеп США

ТАСС

Уточняется, что такое развитие событий было бы "первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в признанных на международном уровне границах, включая территориальные воды".

"США вновь заявляют о твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в преддверии саммита в "нормандском формате" 9 декабря. В нем примут участие Украина, Франция, ФРГ и Россия", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что улучшение взаимоотношений США и России возможно исключительно при выполнении Минских соглашений со стороны Москвы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Минские договоренности
Место
США
Теги
Госдеп США нормандский формат
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Sliusarenko Victor
Sliusarenko Victor
Шавки Путлерстана отрабатывают свой "хлеб" рьяно! "Верной дорогой идете таварисчи!"
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Все поржали? Я да.
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Северг Олег
Северг Олег
Кому это вообще важно ? Сто тысяч первое ... будет потом сто тысяч второе... Очередное доказательство и показатель слабости современной Америки. Сильное государство не делает бесконечные предупреждения. Оно один раз действует как Россия к примеру. И нет нужны в пустую чесать языки. А так мы с детства знаем что лающая собака не кусается.
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