Глава МВД Белоруссии взял на себя ответственность за избиение протестующих

Глава МВД Белоруссии извинился за избиения во время акций протеста. ex-press.by

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за избиения во время акций протеста и извинился за травмы случайных людей.

Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь со ссылкой на программу "Марков. Ничего личного" на белорусском телеканале ОНТ. Министр заявил, что против Беларуси идет информационная война.

"Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", – сказал Караев.

Глава МВД также заявил, что за трое суток было совершено 11 наездов на правоохранителей.

"По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!" – сказал он

Караев также добавил, что "мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать". Он также уточнил, что в местах содержания люди "немного остыли", против них не всегда даже начинали административный процесс.

Глава МВД заверил, что всегда был против любого насилия по отношению к журналистам.

"Но это не означает, что можно подставляться между двумя сторонами", – оправдался Караев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил о принципиальной позиции не трогать журналистов во время акций протеста. "Моя принципиальная позиция – журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", – сказал он.