США обвинили РФ в краже технологий: какое оружие разрабатывают россияне

Ядерное ЧП под Архангельском в России, которое произошло 8 августа, начинает обрастать новыми подробностями. Так, в США напрямую обвинили РФ в разработке гиперзвукового оружия на основе украденных американских технологий, что и стало причиной взрыва в Белом море вблизи населенного пункта Ненокс.

19 августа во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин заявил, что взрыв на полигоне не несет угрозы.

Что за новые технологии могли испытывать россияне – в материале OBOZREVATEL.

Обвинение американцев

Основной версией взрыва в Архангельской области, которую чаще всего упоминают военные эксперты и СМИ, является испытание крылатой ракеты "Буревесник". И к этой причине склоняются не только в РФ, но и в США.

Упоминая инцидент в России, американский президент Дональд Трамп в своем Twitter пишет именно о взрыве "Буревесника" (в НАТО имеет кодовое обозначение Skyfall).

"Соединенные Штаты многое узнали благодаря неудачному взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более совершенные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей переживать о безопасности воздуха не только рядом с объектом, но и за его пределами. Это нехорошо!" – отметил американский лидер.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

Впервые о "Буревеснике" российский президент Владимир Путин упомянул в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда же миру продемонстрировали и видеокадры испытания ракетного комплекса.

Владимир Путин Kp.ru

Информация о разработке крылатой ракеты строго засекречена. Но из источников стало известно, что к началу 2019 года было проведено 13 испытаний "Буревесника", а в январе этого года прошли успешные испытания ядерной энергетической установки для ракеты.

Учитывая официальные сообщения российского Минобороны и "Росатома" о том, что инцидент произошел в связи с испытаниями ракетного оружия и ядерной энергетической установкой, именно крылатая ракета "Буревесник" стала наиболее вероятной версией произошедшего ЧП.

Но в тоже время агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, пишет, что взрыв на полигоне под Архангельском может быть связан с попыткой запуска Россией гиперзвуковых крылатых ракет.

Дональд Трамп

В сообщении указано, что Вашингтон не готов ответить, был ли ядерный взрыв, но эксперты единогласны в том, что в нем присутствуют радиоактивные элементы.

Помимо этого, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе обвинил Россию в разработках гиперзвукового оружия, которое она изготавливает на основе украденных американских технологий. По его словам, именно взрыв под Северодвинском подтвердил эти догадки.

В частности, Болтон уверен, что Россия пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Что-то пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя экономика России примерно равна экономике Нидерландов, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", – заявил советник Трампа.

Джон Болтон Reuters

Он добавил: вероятность того, что другие страны также получат эти технологии, является вызовом для США и их союзников.

Кстати, одна из официальных версий, которая звучала от "Росатома", было как раз испытание "нового специзделия".

Была ли кража?

Вероятность того, что российские спецслужбы могли добраться до каких-либо секретных разработок оружия в США вполне реальна. Но военные эксперты все же скептически относятся к такой возможности.

"Буревесник" – это старая разработка СССР. В то время полным ходом шла гонка вооружений, и трудно сказать, кто у кого какие разработки крал, потому что был очень сильный промышленный шпионаж между двумя странами", – сказал в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"Буревесник" Иллюстрация

Он не сомневается, что россияне достали старые разработки ракеты и применили к ним современные технологии, но были ли они украдены у США, это вопрос.

"Америка довольно сильно сегодня пронизана российским влиянием, тут стоит хотя бы вспомнить о доказательствах вмешательства РФ в президентские выборы в США. Возможно, что-то они и подсмотрели, но судя по тому, что был взрыв и столько погибших, – значит, или не все досмотрели, либо криво сделали", – отметил военный эксперт.

Схожую мысль высказал OBOZREVATEL еще один военный эксперт Игорь Козий, он считает, что если РФ и украла некие американские технологии, то только те, которые США позволили украсть сами.

"Заявление Болтона может быть определенной дезинформацией. Я не уверен, что США создают такие технологии, которые на этапе запуска взрываются. Так что, если РФ что-то и украла, и использовала, так это то, что американские специалисты сами хотели направить в Россию", – говорит он.

В свою очередь руководитель ассоциации "Союз участников миротворческих операций" Сергей Грабский считает, что Америка специально вбрасывает подобные заявления, чтобы использовать это в своих целях.

"Надо понимать, что США так же могут напускать туман, и слова официального лица также не могут считаться окончательной правильной версией... Если немного цинично, Америке нужно чучело, которым можно пугать своих избирателей, тем самым создавая основания для увеличения оборонного бюджета. Здесь надо учитывать и этот элемент такой игры, ведь подогрев общественного мнения может помогать и в проталкивании повышенных квот по оборонному бюджету США", – пояснил военный эксперт.

Гиперзвуковое оружие РФ

Несколько последних лет подряд в ежегодных посланиях Федеральному совету российский президент Владимир Путин упоминал про колоссальные достижения РФ в сфере разработок гиперзвукового оружия. В этом контексте мы можем вспомнить про авиационную гиперзвуковую ракету "Кинжал", сверхзвуковой ракетный комплекс "Авангард" и гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон".

"Кинжал" "РИА Новости"

Впрочем, военные эксперты не воспринимают всерьез возможности РФ создавать новые виды вооружения, а тем более ввести их в массовое производство.

"Определенные материалы и наработки в России 100% есть. Но чтобы дойти до массового выпуска, еще надо пройти не одно испытание. А испытания таких вещей не могут пройти незаметно", – подчеркнул Козий.

Грабский же считает, что при всей своей показушной силе, Россия не создала ничего чрезвычайно нового, что могло бы составлять конкуренцию войнам шестого поколения. А если говорить о их якобы "новых" разработках некоторых видов вооружения, особенно, что касается средств радиоэлектронной борьбы или радиотехнической разведки, то это все последствия наработок еще советских ученых.

"Создание нового качественного оружия требует наличия абсолютно мирных технологий, которые бы свидетельствовали о потенциальной возможности создания такого оружия. А страна, которая не может в замкнутом цикле создать шариковую ручку, то я очень сомневаюсь, что она способна будет создать что-то в массовом варианте", – говорит военный эксперт.

Ракетный комплекс "Авангард" progress.online

"Гиперзвуковое вооружение имеет смысл, если оно производится массово. Может ли РФ создать такую ​​ракету? Да, может. Но есть наглядный пример "Царь-пушки", которая была создана, но никогда не стреляла. То есть это может быть именно такой монумент российской угрозы, но может ли государство, которое сейчас находится под жестким давлением санкций и пристальным контролем международного сообщества, создать что-то абсолютно качественно новое? Я очень сильно сомневаюсь", – добавил он.

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