США обвинили РФ в краже технологий: какое оружие разрабатывают россияне

Ядерное ЧП под Архангельском в России, которое произошло 8 августа, начинает обрастать новыми подробностями. Так, в США напрямую обвинили РФ в разработке гиперзвукового оружия на основе украденных американских технологий, что и стало причиной взрыва в Белом море вблизи населенного пункта Ненокс.

19 августа во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ Владимир Путин заявил, что взрыв на полигоне не несет угрозы.

Что за новые технологии могли испытывать россияне – в материале OBOZREVATEL.

Обвинение американцев

Основной версией взрыва в Архангельской области, которую чаще всего упоминают военные эксперты и СМИ, является испытание крылатой ракеты "Буревесник". И к этой причине склоняются не только в РФ, но и в США.

Упоминая инцидент в России, американский президент Дональд Трамп в своем Twitter пишет именно о взрыве "Буревесника" (в НАТО имеет кодовое обозначение Skyfall).

"Соединенные Штаты многое узнали благодаря неудачному взрыву ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более совершенные технологии. Взрыв российского Skyfall заставил людей переживать о безопасности воздуха не только рядом с объектом, но и за его пределами. Это нехорошо!" – отметил американский лидер.

