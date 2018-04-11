"Это не она": племянница Скрипаля сделала важное заявление

Племянница шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля Виктория усомнилась в подлинности видео о выписке ее сестры Юлии.

"Это не она. Во-первых, у Юли рост 178 см, а на видео низкая и сгорбленная девушка. Во-вторых, у нее удлиненное каре, но не до плеч, и у нее было сделано мелирование, она сейчас более светлая. По походке тоже не похожа", – цитирует слова Виктории РБК.

Она также рассказала, что перед этим посмотрела видеозапись с Юлией в аэропорту 3 марта.

скриншот с видео

"Юля выезжала в темно-синей куртке с мехом, в джинсах и в сапогах до колен. Но, естественно, переодеть ее могли", – добавила Виктория Скрипаль.

Как сообщал "Обозреватель", первое видео с камеры видеонаблюдания, на котором якобы показана Юлия Скрипаль, появилось в сети 11 апреля.