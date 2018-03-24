"Это их стиль": генерал СБУ назвал главное оружие России

Для путинской России открытое использование террористических методов стало главным инструментом во внешней политике.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун, комментируя резонансные отравления российского шпиона Сергея Скрипаля и других противников Кремля.

"Это страна, которая поддерживает терроризм. Один из диссидентов и противников путинского режима как-то сказал, что если Лубянку подорвать крылатыми ракетами, то терроризм в мире уменьшится процентов на 80", - подчеркнул бывший замглавы СБУ.

На вопрос, почему Россия использует террористические методы практически открыто, Ягун ответил: "Это метод, чтобы не уважали, а именно боялись. Других методов – экономических, политических, каких-либо достижений, чтобы уважали их государство, у них нет. Есть возможность держать мир только страхом – если будете себя плохо вести, мы вам устроим…"

"Это их стиль управления, их методы… Нам нужно понимать, что Россия – террористическое государство, и с ней нельзя иметь дело ни в каких случаях. Отношения с ней можно поддерживать только в формате "ты мне, я тебе", без каких-либо гарантий, что обязательства будут выполнены", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее юрист Александр Климчук рассказал, что необходимо для привлечения России к ответственности за отравление Сергея Скрипаля.