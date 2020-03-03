Экс-командира "Айдара Мельничука отпустили на свободу

В Греции отпустили на свободу экс-командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука, которого задержали на болгаро-греческой границе по запросу Интерпола России.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наконец-то свобода. РФ сфабриковала документы и направила их в Интерпол и он повелся на это. Но посольство Украины сработало. Адвокат направил вовремя все документы, и вопрос решился", – отметил он.

Сергей Мельничук Facebook Сергей Мельничук

Мельничук добавил, что намерен подать в суд против российских телеканалов, что вели пропаганду и разжигали вражду между нашими странами. По его мнению, россиян можно назвать преступниками, а не журналистами, ведь они собирали разведданные на территории нашей страны.

Также он подтвердил, что его задержали в Греции по российской ориентировке.

"Мне сказали, что я обвиняюсь в убийстве двух человек и больше на территории Ростовской области. Если они приписали Луганщину, где я воевал, к Ростовской области, то Россия показывает, что она аннексировала Луганскую область. А если Интерпол показывает, что они согласны с этим, то они нарушают свой Устав", – пояснил он.

При этом он добавил, что знает о погибших людях около Луганска.

"Если речь идет о тех журналистах, которые погибли под Луганском, то они были в составе преступной группировки "Батальон Заря". Когда шел бой, и я корректировал огонь артиллерии, я видел вооруженных людей. Возможно, возле них были журналисты, которые собирали разведывательную информацию", – рассказал Мельничук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта бывшего командира батальона "Айдар", народного депутата 8-го созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.

Позже Интерпол пересмотрел запрос России об объявлении в розыск и задержании Мельничука.

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