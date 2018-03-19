"Добро пожаловать в СССР!" Появилась точная карикатура на "Путина-Брежнева"

В сети показали карикатуру, на которой изображен президент России Владимир Путин.

Правда, на этой картинке его очень сложно отличить от главы СССР Леонида Брежнева.

Карикатуру показали в Twitter сообщества "МИД России" по случаю появления итогов президентских выборов в России, на которых побеждает Путин.

"Добро пожаловать в СССР", - подписан рисунок.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Путин, который побеждает на очередных выборах главы государства, уже получил поздравления от некоторых мировых лидеров.