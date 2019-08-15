"Богдан – не помеха": в США уточнили встречу Трампа с Зеленским

Назначение Андрея Богдана главой Офиса президента Украины не станет помехой для будущей встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор, отметив, что встреча лидеров стран состоится уже этой осенью.

"Это произойдет уже скоро. В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов", – сообщил дипломат.

При этом он подчеркнул, что назначение Богдана не стало преградой для организации встречи двух президентов.

"Никаких преград, кроме вопроса графика. Оба президента... занятые люди... А Украина выбрала себе президента... Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто ему будет советовать, и какие-либо решения в этой области – не наше дело. Поэтому могу сказать: нет, я не знаю о таких слухах", – пояснил Тейлор.

Также он добавил, что у Трампа пока нет в планах поездки в Украину.

Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ближайшем будущем встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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