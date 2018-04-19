"Беспрецедентно": полицию в США готовят к массовым беспорядкам из-за Трампа

Полиция американского города Питтсбург готовится к возможным беспорядкам в городе, если президент Дональд Трамп примет решение уволить специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в политические процессы в США.

Командующий полиции Питтсбурга Виктор Джозеф в среду, 18 апреля, разослал своим подчиненным электронное письмо, заявив, что "кое-кто считает, что президент Трамп вскоре пойдет на увольнение спецпрокурора Мюллера", сообщает "Голос Америки" со ссылкой на ряд американских СМИ.

По мнению полицейского, это может вызвать "значительный протест в течение суток после этого".

"Учитывая эту информацию, начиная с 19 апреля, все детективы департамента уголовных расследований обязуются иметь при себе полную униформу и защитное снаряжение", – подчеркнул Джозеф.

Pittsburgh police instructed to bring in riot gear in case of protests if Trump fires Mueller: report https://t.co/fUUSYBEBkl pic.twitter.com/4BEdE5yduN — The Hill (@thehill) 18 апреля 2018 г.

SOURCE: This is the email sent to Pgh detectives this morning. I am working to get a response from the city as well as additional details on the potential protests. #WTAE pic.twitter.com/xtOuUc220p — Marcie Cipriani (@MCipriani_WTAE) 18 апреля 2018 г.

В мэрии города Питтсбург также отметили, что подготовка полиции имеет характер предостережения на случай "беспрецедентного события в истории США".

Ранее Трамп заявлял, что не будет добиваться снятия Мюллера с должности. Однако во вторник, 17 апреля, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что не будет проводить голосование по законопроекту, который ставит целью защитить спецпрокурора от возможного увольнения президентом, даже если юридический комитет выставит соответствующий законопроект на рассмотрение Сената.

Макконнелл мотивировал свое решение уверенностью в том, что президент не станет трогать Мюллера. Позиция лидера республиканского большинства в Сенате вызвала спекуляции о возможности уольнения спецпрокурора.

В то же время юридический комитет Сената США во главе с республиканцем Чаком Грессли планирует голосовать за представление к голосованию законопроекта, который должен защитить спецпрокурора от возможности увольнения президентом США.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СМИ узнали, что Трамп в декабре 2017 года настаивал на необходимости досрочного прекращения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.