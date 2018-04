"Беспрецедентно": полицию в США готовят к массовым беспорядкам из-за Трампа

Полиция американского города Питтсбург готовится к возможным беспорядкам в городе, если президент Дональд Трамп примет решение уволить специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в политические процессы в США.

Командующий полиции Питтсбурга Виктор Джозеф в среду, 18 апреля, разослал своим подчиненным электронное письмо, заявив, что "кое-кто считает, что президент Трамп вскоре пойдет на увольнение спецпрокурора Мюллера", сообщает "Голос Америки" со ссылкой на ряд американских СМИ.

По мнению полицейского, это может вызвать "значительный протест в течение суток после этого".

"Учитывая эту информацию, начиная с 19 апреля, все детективы департамента уголовных расследований обязуются иметь при себе полную униформу и защитное снаряжение", – подчеркнул Джозеф.

Pittsburgh police instructed to bring in riot gear in case of protests if Trump fires Mueller: report https://t.co/fUUSYBEBkl pic.twitter.com/4BEdE5yduN

SOURCE: This is the email sent to Pgh detectives this morning. I am working to get a response from the city as well as additional details on the potential protests. #WTAE pic.twitter.com/xtOuUc220p