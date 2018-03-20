Антиукраинские акции устраивают маргиналы – польский эксперт

Польско-украинские отношения проходят на двох уровнях. На уровне политики памяти разногласие крайне высоко и не видно никаких перспектив, чтобы Польша или Украина уступила хотя бы на один шаг.

На уровне реальной политики отношения хорошие и, думаю, так останется, объяснил "Обозревателю" Мачей Заневич - эксперт и главный редактор польского портала Eastbook.eu.

"Если говорить о последних протестах возле украинского посольства, то не стоит утверждать, что на улицы вышли все поляки", - говорит Мачей Заневич. Демонстрацию организовал Ruch Narodowy (Национальное движение) - маргинальная польская политическая националистическая партия, которую можно сравнить со "Свободой", хотя у нее поддержка на много выше.

Более того, говорит эксперт, протестовать пришло даже не десятки, а несколько человек. Националисты протестовали в ответ на антипольское шествие во Львове, которое состоялось 4 марта. Они сопротивлялись "антиполонизму" украинских националистов и героизации УПА и Бандеры. Более того, они требуют, чтобы польское правительство прекратило проукраинскую политику, поскольку Украина не хочет прекратить героизации УПА. Но, добавил Заневич, против националистов тогда организовали и контрманифестацию.

Польский эксперт уверен, что Украине не нужно реагировать на подобные акции, ведь Национальное движение крайне маргинальная партия, которая нуждается в каких-либо скандальных акциях, чтобы вернуть электорат, который перешёл поддерживать правящую партию. Именно для этого, говорит Заневич, ПиС (партия "Право и справедливость") поддерживает историческую политическую повестку - чтобы удержать крайне правый электорат.

Пока сложно говорить об улучшении отношений, но эксперт надеется, что политика памяти польского и украинского институтов национальной памяти не будет слишком влиять на реальные взаимоотношения. В вопросах реального взаимодействия, отмечает эксперт, есть некоторые проблемы, как, например, украинское эмбарго на польское мясо. Этот факт тоже очень часто польские националисты используют как аргумент против Украины. Если Киев снял бы эмбарго на польское мясо, говорит Заневич, и разрешил сделать эксгумации польских жертв на территории Украины - это был бы очень "дешёвый" способ "разоружения" антиукраинских поляков.

Как ранее писал "Обозреватель" в Польше анонсировали изменение "антибандеровского закона".