''Наказав голос Путіна'': зарізавший сина українець зробив зізнання

Вбивший свого малолітнього сина житель Мелітополя зізнався, що злочин він зробив "за наказом Путіна".

Про це повідомляє РІА Мелітополь. Злочин ймовірно був скоєний чоловіком під час нападу шизофренії. Під час допиту в поліції, вбивця поводився неадекватно, а також заявляв, що до злочину його підштовхнув голос президента Росії Володимира Путіна.

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"Правоохоронці кажуть, що обвинувачений психічно не здоровий і скоїв злочин під час нападу шизофренії. Співробітники суду підтверджують, що під час винесення вироку Сергій давав неадекватні показання. Зокрема, він говорив, що вбивство йому наказав зробити Путін", - пише видання.

За словами одних сусідів, чоловік був алкоголіком і наркоманом. Інші ж розповідають, що він був хорошим батьком і стверджують, що син останнім часом жив з ним, а мати вбитої дитини вони бачили вкрай рідко. У неадекватному стані вони вбивцю раніше взагалі не бачили.

Як раніше писав OBOZREVATEL, інцидент стався 16 жовтня в одному з приватних будинків в Мелітополі. У поліцію надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них привезли хлопчика 2009 року народження з ножовими пораненнями грудної клітини. Як з'ясувалося, ножові поранення хлопцеві завдав його батько. Відзначається, що в цей момент дитина спала. Потім чоловік намагався накласти на себе руки.

У результаті хлопчик помер, його батько перебуває під вартою.