Австралія потерпає від тропічного шторму "Маркус" 129

Австралія потерпає від руйнівного тропічного циклону "Маркус". Швидкість вітру тут досягає 130 кілометрів на годину.

Одне із міст, які найбільше постраждали від стихії – Дарвін. Тут не працює громадський транспорт. До того ж, через негоду багато внутрішніх і міжнародних авіарейсів скасовано. Порушено розклад руху морського транспорту.

Людей просять за можливості не виходити на вулицю.

Без електрики в місті залишилися понад 26 тисяч осіб.