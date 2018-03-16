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США звинуватили Росію в кібератаках на авіацію та ядерні об'єкти

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Адміністрація Дональда Трампа звинуватила російську владу в серії кібератак.

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