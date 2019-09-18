Зустріч у нормандському форматі може припинити війну: військовий експерт

Військовий дипломат Петро Гаращук прокоментував можливий перебіг перемовин у нормандському форматі.

Він заявив, що не бачить жодних перепон для успіху переговорів, адже всі сторони, включаючи РФ та Україну заявляють про необхідність припинення війни та відведення військ. Тому, за словами Гаращука, українська контактна група та українська дипломатія мають працювати у настпальному стилі, щоб нарешті зупинити війну, припинити постріли та розвести війська.

Він наголосив, що на першому місці зараз мають бути не політичні проблеми, не формула Штайнмаєра, який був міністром закордонних справ Німеччини. а зараз є її президентом. Перший пріорітет, за словами Гаращука, - це зупинити постріли, зупинити війну.

"Справа у тому, що зброєю управляють люди, і тільки люди дають команду або відкрити вогонь з одної або з іншої сторони, або зупиняють війну", - заявив військовий експерт.

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